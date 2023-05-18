《鐵達尼號電影音樂會》全台巡演正式啟航 重溫電影淒美愛情故事

經典電影《鐵達尼號》於1997年上映，由導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，引用當時最先進的電腦動畫及合成技術，成本耗資上億美元，是當時最昂貴的電影。2022年聯合數位文創為向電影致敬，在台北舉辦「鐵達尼號電影音樂會」，開賣前即引起熱烈討論，演出後也獲得好評，更有中南部觀眾期待加開場次；今年主辦單位再次爭取「鐵達尼號電影音樂會」在台演出，不負粉絲的期待，8月11日至13日將首度進行北、中、高三地巡演，現場百人以上的樂團和合唱團，一起帶領觀眾由音樂入戲，體驗長達三個半小時、驚心動魄的航程，與男女主角刻骨銘心的愛情。早鳥限時優惠85折起，5月19日中午 udn售票網 啟售。

《鐵達尼號》在該年的奧斯卡獎大放異彩，共獲得14項提名，最終獲得11座獎項，包括最佳影片、最佳導演、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳影片剪輯、最佳服裝設計、最佳混音、最佳音效剪輯、最佳原創音樂、最佳原創歌曲，並在同時還創下10項金氏世界紀錄：成本最高電影、票房最高的劇情片等，在全球影史上的地位難以取代。

今年初為紀念這部史詩級鉅作問世25周年，《鐵達尼號》電影特別重新上映，讓當代觀眾再次重溫主角傑克與蘿絲跨越階級、無畏生死的動人愛情。《鐵達尼號》除了浪漫唯美的劇情外，電影配樂更是整部電影的靈魂，由大師詹姆斯．霍納(James Horner)親手打造，多首配樂更讓人一聽就會立刻浮現電影畫面，除了奧斯卡獎項的肯定外，原聲帶全球銷售大破3000萬張銷售量，寫下史上最暢銷電影音樂專輯紀錄！

聯合數位文創將於今年8月再次舉辦《鐵達尼號電影音樂會》，並首度進行全台巡演，除了首站在臺北流行音樂中心，更進軍臺中國家歌劇院和高雄衛武營國家歌劇院。隨著大螢幕上的劇情推進，現場百人以上編制的管絃樂團和合唱團現場演出，結合了電影和音樂會的呈現方式，邀請影迷這次不要再錯過，共同進場體驗全新的鐵達尼號視聽饗宴。

100%還原經典配樂演出 絕對不容錯過

愛爾蘭風笛手Eric Rigler。圖／聯合數位文創提供

愛爾蘭風笛手Eric Rigler來自美國，被稱為「有史以來出版最多唱片的風笛家」，他曾為許多電影灌錄原聲帶，包括《鐵達尼號》、《埃及王子》、《梅爾奇勃遜之英雄本色》、《怒海爭鋒:極地征伐》等，此次表演將重現電影中原汁原味的淒美旋律，帶領大家重溫每個感動瞬間。

英國女歌手Eleanor Grant。圖／聯合數位文創提供

英國女歌手Eleanor Grant，除了曾與BBC交響樂團、英國皇家愛樂樂團、英國國家歌劇院等著名樂團共同演出外，更演出多部音樂劇。日前於上海、盧森堡擔任《英倫情人》電影音樂會獨唱，也曾在法國擔任《鐵達尼號》電影音樂會獨唱，此次受邀來台，將獻聲重現電影中浪漫旋律。

百人團隊現場演出 震撼五感全新體驗

指揮家呂景民老師。圖／聯合數位文創提供

本次音樂會邀請TASO台灣藝術家交響樂團暨合唱團合作演出，由呂景民老師帶領百人現場演出。呂景民老師曾在瑪塔國際指揮大賽 (The Eduardo Mata International Conducting Competition) 等比賽中獲勝，也是2003年奧地利政府所頒發「藝術成就獎」 (Würdigungspreis) 的獲獎者。而TASO台灣藝術家交響樂團暨合唱團經常採用跨領域展演形式，成功地將音樂、舞蹈、動畫、多媒體、戲劇、燈光設計等元素結合，更擅長製作精緻的經典流行音樂會。

此次邀請TASO台灣藝術家交響樂團暨合唱團現場演奏，搭配大螢幕電影投放，除了沉浸在詹姆斯·卡麥隆打造的唯美電影畫面中，還可隨著現場演奏震撼的電影配樂，更投入劇情，重新體驗《鐵達尼號》電影帶來的不同感受。

TASO台灣藝術家交響樂團暨合唱團。圖／聯合數位文創提供