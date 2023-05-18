香港機票買1送1！旅展加碼4日7,888元起 跨年煙火開賣

睽違多年，香港館將重新回歸5月26~29日的台北國際觀光博覽會(TTE)，香港旅遊局集結6家合作業者加碼推出「國泰航空機票買一送一」大促銷，香港自由行套裝3天2夜或4天3夜未稅7,888元起，香港迪士尼樂園3天2夜專案含主題酒店住宿及樂園門票未稅9,888元起。

港旅局台灣辦事處處長徐維妮表示，日前試水溫線上開賣3千張機票，3天就秒殺，旅展再釋出部分票，因航班僅恢復到疫前的4成，建議旅客搶先入手，尤其利用平日出發最划算！

根據統計，今年1到4月香港共約有731萬訪港旅客人次，已恢復達68%；台灣訪港旅客1至4月則約有186,000人次，已恢復到疫情前同月份的40%。

徐維妮指出，香港旅遊已經全面恢復正常，今年回歸TTE旅展，香港館與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易遊網、東南旅遊、雄獅旅遊等6家業者合作，加碼提供旅展限時限量的國泰航空機票買一送一優惠，包括易遊網每人7,888元起即可入住位於灣仔全新開幕、具英倫時尚紳士風格的夏利酒店；雄獅旅遊納入地點超方便的油麻地逸東酒店三晚，4天3夜兩人同行、每人同樣為7,888元起；五福旅遊安排維港凱悅尚萃酒店，平日升等全海景房、加送迎賓飲料、港鐵全日通及香港上網卡，每人8,888元起。

若是親子遊，可樂旅遊包裝香港迪士尼樂園專案，含主題酒店、兩日門票、每人一次酒店早餐、迪士尼尊享卡（快速通行證），最特別的還包含參加迪士尼氣球魔法班，四人一室，原價16,888元起，旅展每人現折3,000元，只要13,888元起；吉帝旅遊則有香港雙樂園專案，四人一室入住沙田麗豪酒店，含香港迪士尼樂園及香港海洋公園門票，每人9,888元起。

此外，多家業者也推出各式含主題酒店住宿兩晚及兩日樂園門票的套裝行程，四人成行原價每人13,500元起、旅展促銷每人9,888元起。以上售價皆為未稅價，每人售價已含機票買一送一的優惠。

搶攻雙十及跨年假期，業者也開賣第四季產品，例如東南旅遊出雙十限定出發，四人一室入住荃灣西如心酒店，雙十出發保證有位，每人未稅價12,888元起；雄獅旅遊看準今年香港跨年熱潮，在旅展搶先推出12月30日連假出發，3天2夜早去晚回，入住香港都會海逸酒店，並安排在酒店行政貴賓酒廊欣賞跨年煙火，每人搶先預購未稅價16,999元起。