軒尼詩攜手人氣手搖飲SOMA 獻上期間限定大人系奶茶

全球最流行的干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy），這次攜手台北人氣排隊手搖飲SOMA，推出「軒尼詩V.S.O.P干邑茶歐雷」、「軒尼詩午夜騎士特調」、「軒尼詩X.O特製瑪德蓮」，自5月19日起至6月19日止，於SOMA敦化創始店、SOMA永康店及SOMA中山概念店限量販售，售完為止。

「軒尼詩V.S.O.P干邑茶歐雷」嚴選斯里蘭卡、印度莊園等級等三種茶葉，汲取三種紅茶的不同特性，創造出口感濃郁的基底茶，格外襯托出奶茶的滑順風味。搭配上香醇豐盈的軒尼詩V.S.O.P完美融合，透過頂級軒尼詩V.S.O.P獨有的清新水果香氣及橡木桶烘烤淡香，使柔滑平衡的口感加成。一口即能品嚐到茶香、奶香、酒香的三重享受，創作出難以拒絕的「大人系奶茶」。

「軒尼詩午夜騎士特調」特選台灣在地食材及SOMA自製氣泡水，來自埔里的烏梅酸甜風味突顯出軒尼詩V.S.O.P的辛香料與香草味，再以桑椹汁勾勒出豐厚飽滿的酒體及特有的蜜餞味，份外能感受軒尼詩V.S.O.P的和諧與細膩，接續輔以些許台灣獨有品種檸檬增添果香呼應干邑的清香水果香氣作為點綴，並以綿密爽冽的氣泡水帶來新鮮清爽感口感，十分消暑。

「軒尼詩X.O特製瑪德蓮」將軒尼詩X.O與瑪德蓮結合，吃的時候先將滴管內的軒尼詩X.O注入瑪德蓮後再食用，讓軒尼詩X.O洋溢肉桂、辛香料的馥郁酒香，與獨家奶油內餡融合，徹底讓甜品迎接全新高度。

人氣性格男星周予天率先體驗軒尼詩 X SOMA 聯名限定系列，一喝到「軒尼詩V.S.O.P干邑茶歐雷」特調便直言：「非常驚艷！軒尼詩V.S.O.P的果香及橡木桶香氣，優雅點綴在茶歐雷上，讓口感層次分明，十分加分！」對手搖飲有著極高標準的他，更直呼這是他的最愛。

◎軒尼詩 X SOMA 聯名限定系列販售資訊

．販售時間：2023年5月19日至6月19日止（期間限量販售，售完為止）

．販售據點：

SOMA 敦化創始店 台北市大安區敦化南路一段187巷23號

SOMA 永康店 台北市大安區永康街7巷3號

SOMA 中山概念店 台北市中山區中山北路二段20巷23號