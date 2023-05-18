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夏日必備小白鞋也進化了！Champion融入厚底設計 讓人視覺秒增高

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
美式休閒品牌Champion在這季推出，結合校園風跟厚底設計的小白鞋，除了是搭配好幫手，更能讓人一穿上就立刻擁有視覺增高效果。圖／Champion提供
美式休閒品牌Champion在這季推出，結合校園風跟厚底設計的小白鞋，除了是搭配好幫手，更能讓人一穿上就立刻擁有視覺增高效果。圖／Champion提供

小白鞋絕對是夏季必備單品，無論什麼造型都百搭！但市面上眾多的款式該如何挑？美式休閒品牌Champion在這季就推出，結合校園風跟厚底設計的款式，除了是搭配好幫手，更能讓人一穿上就立刻擁有視覺增高效果。

說到Champion很多先聯想到是品牌著名的復古風格服飾，其實在其發展的百年歷史當中，也擁有自豪的製鞋技術，因此能與服飾陪襯的經典鞋款，同樣受到消費者喜愛。迎接夏季到來，Champion也推出了三款百搭設計，讓人輕鬆就能穿出個人特色。像是Campus C系列休閒鞋款，就以顯眼的「C」字取代原有logo，後跟處還有「POSTIVE MIND、POSITIVE VIBES、POSITIVE LIFE」字樣，凸現品牌正向。同時這款鞋包括後跟、側邊縫線以及裝飾字樣皆使用了粉嫩色系，除了感受年輕活潑，搭配有更多可能性；結合耐磨防滑的橡膠大底，為各種活動做足準備。

Champion C-YESS 2.0休閒板鞋，2,080元。
Champion C-YESS 2.0休閒板鞋，2,080元。

而C-YESS 2.0休閒板鞋，有著小白鞋的外觀，卻一點都不簡單。白色鞋身上只有側邊的草寫Logo，開頭「C」字母呈現品牌代表性配色，並與鞋舌呼應。Champion添加增厚大底，能夠修飾身型比例，搭配的橡膠材質紋理大底，還強調耐磨防滑，提供舒適穿著感。而經典中的經典，莫過於Champion SCRIPT CP帆布鞋，品牌利用使用厚磅帆布製成，輪廓硬挺但不會刮腳，加上玉米芯材質製成的多層鞋墊，具有抗臭抑菌功能，整天穿也不用擔心悶熱有異味。Champion還特別加上特製中底，腳感Q彈，加強緩震，走起來更為舒適。

Champion SCRIPT CP帆布鞋，1,280元。
Champion SCRIPT CP帆布鞋，1,280元。

Champion SCRIPT CP帆布鞋，1,280元。
Champion SCRIPT CP帆布鞋，1,280元。

Champion CAMPUS C休閒板鞋，2,080元。
Champion CAMPUS C休閒板鞋，2,080元。

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