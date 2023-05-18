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聯合線上新推NFT系列 「台灣的24個樣子」打造AI藝術

聯合新聞網／ 台北訊

聯合線上Web3品牌「時光宇宙」，發行新系列NFT「台灣的24個樣子」，推廣台灣節氣精神與原生種保育理念，並利用AI工具繪製精美圖像。如欲了解詳情，請加入時光宇宙Discord。 (圖／時光宇宙提供)
聯合線上Web3品牌「時光宇宙」，發行新系列NFT「台灣的24個樣子」，推廣台灣節氣精神與原生種保育理念，並利用AI工具繪製精美圖像。如欲了解詳情，請加入時光宇宙Discord。 (圖／時光宇宙提供)

聯合線上Web3品牌「時光宇宙」睽違將近半年，再次發行新系列NFT「台灣的24個樣子」，將台灣節氣與台灣原生種搭配，利用AI繪製出精緻圖像，呈現台灣24節氣獨有風景與節氣精神，共發行24款，且採CC0(公眾領域貢獻宣告)與大眾共享著作權。此系列於5/18發行，每張NFT售價台幣99元，在時光宇宙官方網站進行販售。

「台灣的24個樣子」NFT系列，以節氣為設計概念，節氣是古人智慧結晶，依曆法安排農事，春耕、夏耘、秋收、冬藏，天道運行，萬物生生不息，依循著自然運轉，在不同時節有各自的風景，此系列NFT將節氣與台灣物種搭配，再利用AI工具繪製圖像，展現台灣在不同時序的樣貌與古人遵循曆法的日常生活，以傳達節氣與永續精神。

「台灣的24個樣子」NFT圖像，售價每張99元，可於時光宇宙官方網站購買。圖上排為:立春、芒種、穀雨，下排為:秋分、冬至。(圖∕時光宇宙提供)
「台灣的24個樣子」NFT圖像，售價每張99元，可於時光宇宙官方網站購買。圖上排為:立春、芒種、穀雨，下排為:秋分、冬至。(圖∕時光宇宙提供)

此系列共有24款NFT，每個節氣各有一款，藏家可依據個人喜好挑選鑄造，此外，新系列NFT首次採用CC0方式販售，與大眾共享著作權，鼓勵藏家發揮此系列設計概念，做延伸二創，同時期待藏家將NFT落地應用，把圖像輸出製成馬克杯、家飾品、服飾品等等，NFT實際融入於日常生活。

時光宇宙UDN TimeVerse，由聯合線上公司旗下聯合知識庫於2022年推出，以超過一甲子龐大的數位資產，包括聯合報系新聞報導、報紙報版、圖像等豐富內容資產，運用創新的科技技術保存、流通向元宇宙探索，傳遞今昔、展望未來，期望與大眾共鳴，共創文化新價值，舊報紙中找新創意，並成為臺灣第一個跨足元宇宙的傳統媒體。

⭐立即購買「台灣的24個樣子」NFT
https://bit.ly/3BqViU6

⭐了解詳情，請加入時光宇宙Discord
https://discord.gg/VxxzKEmBws

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