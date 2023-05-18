磁吸效應發威！G-SHOCK、Daniel Wellington搶進台中LaLaport開大店
台中LaLaport購物中心陸續開幕，成為中部居民的最新熱門購物據點，也因為人潮聚集，形成磁吸效應，讓流行腕表品牌也紛紛進駐。像是Casio旗下的G-SHOCK，或是文青風格的Daniel Wellington（簡稱DW）近日都有新門市來迎客。
迎來品牌40周年的G-SHOCK除了陸續推出紀念版腕表之外，也選擇進駐台中LaLaport購物中心開設全新直營概念店。占地約16坪，整體風格以清水模工業風為主，用水泥與鐵質零件呈現強悍的品牌特色，並以些許的木紋點綴增加店鋪質感。而這也是G-SHOCK在中部地區，販售正價表款的最大門市，陳列的款式完整，顯見對其購買力充滿信心。像是甫推出的REMASTER BLACK系列表款，住在台中或彰化的消費者，不用特意北上，就能在LaLaport的門市直接試戴、鑑賞。
另外，Daniel Wellington也不落人後，同樣搶進LaLaport開設新形象概念店，為品牌在台中的第二個據點。並同時上市小方糖腕表、星光網球配飾和三眼計時男表，供消費者選購。比起一般百貨公司的坪數限制，以及路邊店所需要投入的租金、維護成本高昂，品牌多會偏愛佔地廣的購物中心，開立新據點。除了能完整呈現商品之外，更能讓逛街的民眾感受到品牌特色與精神，因此每當大型購物商場開幕時，總能吸引各類品牌的關注。
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