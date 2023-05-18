聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／米其林推介小吃！台南「一味品碗粿」7月起漲價 網支持：好吃就不嫌貴
物價持續上漲，又有美食名店宣布調漲價格！位於台南一級美食戰區國華街、且曾獲米其林必比登推介的「一味品碗粿」在臉書粉絲團宣布，將於7月起開立發票同時調漲價格，碗粿跟魚羹都漲5元，不少網友表示支持，「有開發票的店家就是respect」、「好吃就不嫌貴」。
位於國華街永樂市場的「一味品碗粿」，是許多台南在地人的愛店，與斜對面的「富盛號」系出同門，碗粿使用舊在來米製作，搭配在地溫體豬肉、火燒蝦與自製肉燥，每日新鮮現做。其色澤偏黑，是典型的臺南風格，在地人的吃法是品嚐一半後添加芥末或蒜泥，以提升滋味，很有古早味，2022年更入選必比登推薦。
日前店家宣布7月1日起，碗粿跟魚羹都將從35元調整為40元，同時正式開立統一發票。許多網友覺得在萬物齊漲的現況下可以接受，「很多小吃漲價了也沒開發票」、「加5元就吃不起的人，該檢討的是自己」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言