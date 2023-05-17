表現真實台灣風土！威石東酒莊2023夏季新酒問世

表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），宣布發表4個2023年夏季全新年份酒款，分別是「黑中灰傳統釀造氣泡酒（Gris de Noirs 2020 Extra Brut）」、「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs 2020 Brut）」、「小威石東WE Crémant氣泡酒 No.4」、「小威石東WE White白葡萄酒 No.4」，再次以迷人的綽約風姿，展現威石東酒莊持續精益求精的心血結晶。除了發表新酒款外，威石東酒莊今年更首次參加於5月26至29日舉行的台北世貿酒展，新酒款將在現場提供單杯或整瓶銷售，喜歡威石東的民眾可以把握機會，好好感受來自埔里大地的能量。

「黑中灰傳統釀造氣泡酒（Gris de Noirs 2020 Extra Brut）」以100%黑后葡萄釀製，都是70年老藤，造就出綠色亞洲李子、青梅、紅色漿果、洛神花和葡萄柚的香氣，以及柔和的礦物與香料氣息，限量2,090瓶，不但是台灣釀酒葡萄的古老靈魂，也是黑后葡萄最優雅質地的表現。

「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs 2020 Brut）」是威石東的經典風格，以92%的金香葡萄與8%木杉的葡萄釀製。酒款帶有水梨、鳳梨、白柚和香草的氣息，同時具有些微生薑、核桃和礦物質地，限量2,375瓶，呈現出金香葡萄最迷人的風情。

「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs 2020 Brut）」單瓶售價3,600元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「小威石東WE Crémant氣泡酒 No.4」以黑后、金香、木杉、蜜紅、木肆葡萄釀製，在細膩氣泡中洋溢著熱帶水果風味，並帶有柔和的檸檬與礦物氣息調性。酒款限量3,500瓶，在混釀中呈現出層層俐落的純粹魅力。

「小威石東WE Crémant氣泡酒 No.4」單瓶售價1,800元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「小威石東WE White白葡萄酒 No.4」以金香、木杉、蜜紅葡萄釀製，呈現出柔和的熱帶水果、柚子與白葡萄柚調性，清爽的檸檬酸度在中段帶出些許白胡椒氣息，清新迷人，限量3,000瓶，酒款中的微微鹹感恰似清新的夏日海風。

「小威石東WE White白葡萄酒 No.4」單瓶售價1,500元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康