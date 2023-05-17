吳慷仁代言婚戒大方放閃 讚邵雨薇「很難不漂亮！」
台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）邀請影帝吳慷仁擔任代言人，並演出最新的形象廣告「相愛時刻」。今（5月17）日吳慷仁出席2月宣布代言之後的首場記者會，演繹獨家藍色鑽石的戀人系列婚戒。被問到接婚戒代言、在現場陪伴在場新人交換誓詞，是否也有讓他興起「想婚」的念頭？他笑著閃避正面回應，不過說到邵雨薇近期登上婚紗雜誌封面的照片，他不避諱地大讚：「她很難不漂亮！」
吳慷仁表示，他以往對鑽石沒有特別研究、也很少配戴珠寶，會接下婚戒品牌代言，主要是因為亞立詩真的很專業也很親民，讓他覺得可以放心推薦。他也坦言，送鑽石有認定的感覺，所以至今還沒出手買，因為鑽石象徵永恆長久，「要用在對的時候。」雖然對於結婚相關的事情不肯鬆口，吳慷仁也說，亞立詩精緻秀氣的鑽石手鍊讓他覺得很適合送給邵雨薇日常配戴。會是520的浪漫情人禮嗎？他笑說沒過過520，但「告白是每天都在做的事！」
戀人系列自2月上市以來深受歡迎，以藍色鑽石襯托主鑽的設計市面上少見，共推出5款設計迥異的求婚鑽戒，與4對相互呼應的男女對戒。全系列均採用鉑金製作，由日本專業珠寶匠手工工藝製成，款式秀氣，每只訂製皆需等待10週以上的時間。求婚鑽戒提供30分以上的主鑽選擇，約3萬元起；對戒約6萬元。同系列亦推出可日常配搭的輕珠寶。戀人系列新品可於全台10間亞立詩門市鑑賞、訂製，品牌並宣佈凡選購戀人系列皆贈戒身內鑲藍寶石的服務。
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