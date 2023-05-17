吳慷仁代言婚戒大方放閃 讚邵雨薇「很難不漂亮！」

台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）邀請影帝吳慷仁擔任代言人，並演出最新的形象廣告「相愛時刻」。今（5月17）日吳慷仁出席2月宣布代言之後的首場記者會，演繹獨家藍色鑽石的戀人系列婚戒。被問到接婚戒代言、在現場陪伴在場新人交換誓詞，是否也有讓他興起「想婚」的念頭？他笑著閃避正面回應，不過說到邵雨薇近期登上婚紗雜誌封面的照片，他不避諱地大讚：「她很難不漂亮！」

吳慷仁表示，他以往對鑽石沒有特別研究、也很少配戴珠寶，會接下婚戒品牌代言，主要是因為亞立詩真的很專業也很親民，讓他覺得可以放心推薦。他也坦言，送鑽石有認定的感覺，所以至今還沒出手買，因為鑽石象徵永恆長久，「要用在對的時候。」雖然對於結婚相關的事情不肯鬆口，吳慷仁也說，亞立詩精緻秀氣的鑽石手鍊讓他覺得很適合送給邵雨薇日常配戴。會是520的浪漫情人禮嗎？他笑說沒過過520，但「告白是每天都在做的事！」