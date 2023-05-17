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宋芸樺「馬卡龍粉」上身挺精品袋包活動 自招購物執念「全部都想帶回家」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
宋芸樺在FAURÉ LE PAGE活動上，換上了全套的品牌新色造型，更配戴了寬邊帽。記者王聰賢／攝影
宋芸樺在FAURÉ LE PAGE活動上，換上了全套的品牌新色造型，更配戴了寬邊帽。記者王聰賢／攝影

法國百年袋包品牌FAURÉ LE PAGE在今年帶來全新的Breakfast at FLP's系列作品，靈感源自香頌女伶Edith Piaf的金曲「玫瑰人生」，因此藉由宛如馬卡龍般甜美粉色來呈現。而且這系列在台上市時更邀請了宋芸樺來詮釋浪漫優雅氛圍，細膩又經典設計，讓她也頓時有了選擇困難。

在台劇「不良執念清除師」中飾演熱血女警的宋芸樺，在FAURÉ LE PAGE活動上，換上了全套的品牌新色造型，更配戴了寬邊帽。她提到在定裝時，直覺就想到Lady Gaga也曾於電影中有類似風格，覺得「氣勢很強」。看完了FAURÉ LE PAGE系列新品後，宋芸樺認為無論款式跟配色，都適合滿30歲後的她，並表示「從女生變成女人，心境變得從容」，更能作自己。因此宋芸樺特別喜歡活動上選搭的SAGACITY 18包款，雖然看起來尺寸很迷你，但無論手機還是錢包都能裝，符合私下穿搭的習慣，而且還能成為造型亮點。問她購物時的「執念」是什麼？宋芸樺不假思索的說，「應該是都想要帶回家吧！」還自招曾經為了一個小飾品，在同一家店逛了1小時之久，謙稱現在還無法包色包款，需要繼續努力工作。

法國百年袋包品牌FAURÉ LE PAGE在今年帶來全新的Breakfast at FLP's系列作品。記者曾智緯／攝影
法國百年袋包品牌FAURÉ LE PAGE在今年帶來全新的Breakfast at FLP's系列作品。記者曾智緯／攝影

為了Breakfast at FLP's系列上市，FAURÉ LE PAGE品牌設計總監Augustin de Buffévent也來到台灣，他觀察到因環境使然，身處溫暖地區的人都偏愛亮色系包包，覺得馬卡龍粉色會受到本土消費者喜愛。有別於過往帶有「陽剛感」的輪廓，Breakfast at FLP's系列除了配色之外，線條也變得柔和許多。而且採用全新刺繡工法，FAURÉ LE PAG表示包包每一平方公分，至少有21,000針，加上需要使用四種不同顏色，來交織出招牌「龍鱗紋」，製作不易。但身為過去為法國皇室軍火供應商，許多細節也呼應這段歷史，像是包包把手的皮革纏繞裝飾，就跟骨董步槍槍托的製作形式相同。Augustin de Bufféven先生也表示，故步自封是品牌大忌，但也不能忘本，因此Breakfast at FLP's系列袋包，就是FAURÉ LE PAGE平衡新、舊元素的最佳體現。

宋芸樺（左）與FAURÉ LE PAGE品牌設計總監Augustin de Buffévent先生。記者王聰賢／攝影
宋芸樺（左）與FAURÉ LE PAGE品牌設計總監Augustin de Buffévent先生。記者王聰賢／攝影

宋芸樺表示喜歡活動上配搭的Sagacity 18包包。記者王聰賢／攝影
宋芸樺表示喜歡活動上配搭的Sagacity 18包包。記者王聰賢／攝影

FAURÉ LE PAGE SAGACITY 18 FAIRY SCALE包，88,400元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
FAURÉ LE PAGE SAGACITY 18 FAIRY SCALE包，88,400元。圖／FAURÉ LE PAGE提供

FAURÉ LE PAGE SAGACITY 18包，61,500元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
FAURÉ LE PAGE SAGACITY 18包，61,500元。圖／FAURÉ LE PAGE提供

FAURÉ LE PAGE GOOD NIGHT 25包，65,300元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
FAURÉ LE PAGE GOOD NIGHT 25包，65,300元。圖／FAURÉ LE PAGE提供

FAURÉ LE PAGE SAGACITY 31包，69,200元。圖／FAURÉ LE PAGE提供
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品牌 宋芸樺 法國

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