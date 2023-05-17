宋芸樺「馬卡龍粉」上身挺精品袋包活動 自招購物執念「全部都想帶回家」
法國百年袋包品牌FAURÉ LE PAGE在今年帶來全新的Breakfast at FLP's系列作品，靈感源自香頌女伶Edith Piaf的金曲「玫瑰人生」，因此藉由宛如馬卡龍般甜美粉色來呈現。而且這系列在台上市時更邀請了宋芸樺來詮釋浪漫優雅氛圍，細膩又經典設計，讓她也頓時有了選擇困難。
在台劇「不良執念清除師」中飾演熱血女警的宋芸樺，在FAURÉ LE PAGE活動上，換上了全套的品牌新色造型，更配戴了寬邊帽。她提到在定裝時，直覺就想到Lady Gaga也曾於電影中有類似風格，覺得「氣勢很強」。看完了FAURÉ LE PAGE系列新品後，宋芸樺認為無論款式跟配色，都適合滿30歲後的她，並表示「從女生變成女人，心境變得從容」，更能作自己。因此宋芸樺特別喜歡活動上選搭的SAGACITY 18包款，雖然看起來尺寸很迷你，但無論手機還是錢包都能裝，符合私下穿搭的習慣，而且還能成為造型亮點。問她購物時的「執念」是什麼？宋芸樺不假思索的說，「應該是都想要帶回家吧！」還自招曾經為了一個小飾品，在同一家店逛了1小時之久，謙稱現在還無法包色包款，需要繼續努力工作。
為了Breakfast at FLP's系列上市，FAURÉ LE PAGE品牌設計總監Augustin de Buffévent也來到台灣，他觀察到因環境使然，身處溫暖地區的人都偏愛亮色系包包，覺得馬卡龍粉色會受到本土消費者喜愛。有別於過往帶有「陽剛感」的輪廓，Breakfast at FLP's系列除了配色之外，線條也變得柔和許多。而且採用全新刺繡工法，FAURÉ LE PAG表示包包每一平方公分，至少有21,000針，加上需要使用四種不同顏色，來交織出招牌「龍鱗紋」，製作不易。但身為過去為法國皇室軍火供應商，許多細節也呼應這段歷史，像是包包把手的皮革纏繞裝飾，就跟骨董步槍槍托的製作形式相同。Augustin de Bufféven先生也表示，故步自封是品牌大忌，但也不能忘本，因此Breakfast at FLP's系列袋包，就是FAURÉ LE PAGE平衡新、舊元素的最佳體現。
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