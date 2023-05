宋芸樺「馬卡龍粉」上身挺精品袋包活動 自招購物執念「全部都想帶回家」

法國百年袋包品牌FAURÉ LE PAGE在今年帶來全新的Breakfast at FLP's系列作品,靈感源自香頌女伶Edith Piaf的金曲「玫瑰人生」,因此藉由宛如馬卡龍般甜美粉色來呈現。而且這系列在台上市時更邀請了宋芸樺來詮釋浪漫優雅氛圍,細膩又經典設計,讓她也頓時有了選擇困難。

在台劇「不良執念清除師」中飾演熱血女警的宋芸樺,在FAURÉ LE PAGE活動上,換上了全套的品牌新色造型,更配戴了寬邊帽。她提到在定裝時,直覺就想到Lady Gaga也曾於電影中有類似風格,覺得「氣勢很強」。看完了FAURÉ LE PAGE系列新品後,宋芸樺認為無論款式跟配色,都適合滿30歲後的她,並表示「從女生變成女人,心境變得從容」,更能作自己。因此宋芸樺特別喜歡活動上選搭的SAGACITY 18包款,雖然看起來尺寸很迷你,但無論手機還是錢包都能裝,符合私下穿搭的習慣,而且還能成為造型亮點。問她購物時的「執念」是什麼?宋芸樺不假思索的說,「應該是都想要帶回家吧!」還自招曾經為了一個小飾品,在同一家店逛了1小時之久,謙稱現在還無法包色包款,需要繼續努力工作。

法國百年袋包品牌FAURÉ LE PAGE在今年帶來全新的Breakfast at FLP's系列作品。記者曾智緯/攝影

為了Breakfast at FLP's系列上市,FAURÉ LE PAGE品牌設計總監Augustin de Buffévent也來到台灣,他觀察到因環境使然,身處溫暖地區的人都偏愛亮色系包包,覺得馬卡龍粉色會受到本土消費者喜愛。有別於過往帶有「陽剛感」的輪廓,Breakfast at FLP's系列除了配色之外,線條也變得柔和許多。而且採用全新刺繡工法,FAURÉ LE PAG表示包包每一平方公分,至少有21,000針,加上需要使用四種不同顏色,來交織出招牌「龍鱗紋」,製作不易。但身為過去為法國皇室軍火供應商,許多細節也呼應這段歷史,像是包包把手的皮革纏繞裝飾,就跟骨董步槍槍托的製作形式相同。Augustin de Bufféven先生也表示,故步自封是品牌大忌,但也不能忘本,因此Breakfast at FLP's系列袋包,就是FAURÉ LE PAGE平衡新、舊元素的最佳體現。

宋芸樺(左)與FAURÉ LE PAGE品牌設計總監Augustin de Buffévent先生。記者王聰賢/攝影

宋芸樺表示喜歡活動上配搭的Sagacity 18包包。記者王聰賢/攝影

FAURÉ LE PAGE SAGACITY 18 FAIRY SCALE包,88,400元。圖/FAURÉ LE PAGE提供

FAURÉ LE PAGE SAGACITY 18包,61,500元。圖/FAURÉ LE PAGE提供

FAURÉ LE PAGE GOOD NIGHT 25包,65,300元。圖/FAURÉ LE PAGE提供