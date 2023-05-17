杯子要用對！RIEDEL認證計畫起跑 全台68家餐廳入列

葡萄酒是一種複雜而多樣化的飲品，每種葡萄酒都有其獨特的香氣和口感。 而合適的杯具，可以最大程度地展現和增強葡萄酒的優雅特質。為協助促進與推廣台灣餐飲業者之葡萄酒服務專業形象，在台總代理有酒杯之王美譽的奧地利專業酒杯品牌RIEDEL之餐飲系列商品的星坊酒業，自2022年初步於台灣試行｢RIEDEL認證餐廳計畫｣，並於2023年5月首次進行正式發表，並由RIEDEL總裁Maximilian J. Riedel親自來台，頒發RIEDEL認證餐廳證書。而台灣更領先全球，成為全世界第一個推行此認證制度的國家。

RIEDEL總裁Maximilian J. Riedel表示：「RIEDEL一直以來不斷研發創新各種酒杯款式，透過其功能性，讓各種酒款能發揮其正確的風味與口感。Riedel提供餐飲系列給餐飲業者，就是希望消費者能在餐廳也能有美好的葡萄酒體驗，更促使消費者能願意在餐廳點酒享用。」

獲得RIEDEL認證之餐廳，意旨該餐廳在進行葡萄酒服務時，能提供消費者使用與餐廳酒單選用葡萄酒合適搭配的RIEDEL葡萄品種專用杯，且需能提供至少兩款不同的紅葡萄品種專用杯，以及兩款不同的白葡萄品種專用杯。這不僅能適應餐廳豐富的葡萄酒選酒變化，更重要的是能為消費者提供頂級的葡萄酒品飲體驗，以展現台灣餐飲業者對於葡萄酒服務的品質與專業，到目前為止，全台2023年度共有68間餐廳取得認證。

「台灣的葡萄酒市場逐年不斷進步與成熟，甚至我們發現已經開始有許多葡萄酒愛好者前往餐廳時，必須先考慮餐廳提供的葡萄酒杯後才來選酒，或甚至有人會自己帶杯子，因為擔心餐廳可能無法提供合適的葡萄酒杯。」星坊酒業總經理須家昌表示：「因此我們希望建立一個標準，提供消費者一個識別，讓消費者能瞭解這些能提供專業葡萄酒服務的餐飲業者。」 JR東日本大飯店餐飲部協理Juila（左），代表旗下4間餐廳獲RIEDEL總裁Maximilian J. Riedel親自授證。圖／星坊酒業提供。 RIEDEL總裁Maximilian J. Riedel指出，若消費者在餐廳有好的葡萄酒體驗，將更願意在餐廳點葡萄酒來享用。圖／星坊酒業提供。 星坊酒業總經理須家昌（右）與RIEDEL總裁Maximilian J. Riedel攜手宣布，RIEDEL認證計劃在台灣正式起跑。圖／星坊酒業提供。

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