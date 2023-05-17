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獨家賣乾燥花、窗簾與臺東橙 無印良品松高店必買TOP10

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品松高旗艦店，獨家販售園藝用圍籬立架組、中大型植栽。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售園藝用圍籬立架組、中大型植栽。圖／無印良品提供

即將在5月底開幕的MUJI無印良品松高旗艦店，搶先曝光店中必買TOP 10商品，其中包括獨家上市的商品，以及特別企畫，展現出松高旗艦店的獨特性。

在松高旗艦店，有不少獨家或搶先首賣系列，包括首度從日本引進的窗簾販售，共有5款，包括棉水洗無褶窗簾、棉水洗平織無褶窗簾、麻平織無褶窗簾、聚酯纖維薄紗無褶窗簾與棉薄紗無褶窗簾，售價390～1,890元，以沈穩單色系為主。

另外還有獨家引進乾燥花選品系列，包含蠟菊、薰衣草、尤加利與星辰花等，售價390元，讓大家為居家增添綠意，有更多選擇，另外也搶先販售索拉草（Aeschynomene aspera），為原生於泰國的草本植物，可以吸收二氧化碳，無印良品使用索拉草，經過乾燥等手續，製作成花朵形狀，可以吸收精油再揮發，之後會成為各門市販售的擴香道具。

也還跟臺東縣政府及東河鄉公所合作，嚴選臺東栽種的晚崙西亞橙，開發許多食農商品，包括果醬、餅乾、香草茶、咖啡等，獨家在松高旗艦店販售；也有首度開發出的檸檬磅蛋糕等。

許多人最愛的黃麻購物袋，在松高旗艦店推出使用英文與注音符號的排列組合作為台北文字的設計，限量販售。另外也提出MUJI GREEN的生活提案，帶入中大型綠植栽，也透過台灣企劃開發，設計出園藝用圍籬立架組，方便綠手指們使用。

無印良品熱賣的懶骨頭沙發，在松高旗艦店搶先引進泡芙懶骨頭沙發，坐臥感更硬挺且隨著使用者姿勢而有不同形狀變化，貼合並支撐身型。

其他包括刺繡圖案中，也可以用自己DIY手繪圖檔，變成專屬刺繡；以及全新企劃「PROJECT HOPE」系列，與家扶基金會合作，把將要報廢處理的織品布料，透過家扶夥伴手作的方式，再製為可用物件，首批推出「再生布製購物袋」系列。

歡慶開幕的贈品，將推出350ml的北極熊攜帶式水壺，鼓勵大家使用自備水壺，也能關心瀕危動物與環境保育。

無印良品松高旗艦店，推出全新企劃「PROJECT HOPE」系列。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，推出全新企劃「PROJECT HOPE」系列。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，開幕贈品為350ml北極熊攜帶式水壺。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，開幕贈品為350ml北極熊攜帶式水壺。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，搶先販售索拉草擴香道具。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，搶先販售索拉草擴香道具。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售各式乾燥花。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售各式乾燥花。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售日本引進的窗簾。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售日本引進的窗簾。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售臺東栽種的晚崙西亞橙，所開發的許多食農商品。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售臺東栽種的晚崙西亞橙，所開發的許多食農商品。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，推出手繪DIY刺繡服務。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，推出手繪DIY刺繡服務。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家推出特製版購物袋。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家推出特製版購物袋。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售檸檬磅蛋糕。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店，獨家販售檸檬磅蛋糕。圖／無印良品提供

無印良品

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