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GUCCI 2024早春大秀景福宮登場！ 傳統文化與當代的風格衝浪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
IU李知恩，也出席了GUCCI的2024早春大秀、並手提一款黃色的Jackie 1961包款。記者釋俊哲／攝影
IU李知恩，也出席了GUCCI的2024早春大秀、並手提一款黃色的Jackie 1961包款。記者釋俊哲／攝影

GUCCI昨晚於首爾景福宮發表2024早春度假（Cruise）系列，包含主場韓國明星如IU李知恩、HANNI、李政宰、申敏兒、林智妍、日星三吉彩花、美國女星達珂塔強生（Dakota Johnson）與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、中國超模劉雯，AESPA中的WINTER、女團IVE中的Lee Seo、BIBI、禹棹奐、花式溜冰選手車俊煥等人出席，堪稱GUCCI在時裝周以外，近十年韓星密集度與粉絲量最高的一場精品大秀！

震撼、靈動的鼓點為大秀磅礡開場：強悍有力、但又充滿律動與現代感，是來自曾為《魷魚遊戲》、《寄生上流》的音樂製作人鄭在日所負責。600年歷史的景福宮變身為高反差的現代時尚秀台，迴廊廊道內，模特兒魚貫步行而出，大秀於焉展開。

GUCCI的2024早春系列，選擇藉由文化的交流、現代與傳統的對話、街頭與高級時尚的模糊，創造出全新可能。全系列使用1990年代晚期的輪廓但結合2010年代的色彩，水下潛水機的合身與路上滑板服的寬鬆，對比成鬆弛有度的剪裁，讓身體自由伸展或展示。

像是機能的潛水服同時「潛入」了時裝與時代感的雙重場域，不僅混淆了陸地與水下風格，多套時裝皆使用潛水服愛用的尼龍材質並與織品布料拼接，像是一套連身拉鍊長裙使用了防水膠條拉鍊並手持印有GUCCI字樣的衝浪板，仿若下一秒就要前進海灘，但剪裁卻十足合身，在話題款（talking piece）與商業款（commercial piece）間找到完美平衡。

大量的金屬鎖鏈，展現了堅定接近固執的閃亮自信，時而變成腰鍊、項鍊、超大耳環，再搭配上滑板褲或具有寬大輪廓的襯衫，像是在1990與2023的時間軸上，以風格為基準快意衝浪；模特兒手持大量的滑板並結合包款，展現出古馳宛如出一位熱愛極限運動的青少年，初生之犢不畏虎、敢於擺脫地心引力的牽制。

GUCCI愛用的「藍紅藍」撞色織帶，則不時出現在袖釦拼接處、白色長袖高領毛衣的肩膀接縫處、寬大不對稱的白色袖套上、米色長風衣上，展現出GUCCI熱愛色彩的歡快精神；GG Logo從原本行李箱、包款上的織布印花脫穎而出，變成一整「片」披掛式的鎖子甲，時髦高雅，令人眼睛一亮。各種風格的服裝結構上都具有絲質緞帶和蝴蝶結，令人聯想到韓國宮廷劇中傳統韓服的特色，但又融入當代風格。韓國藝術家Ram Han的奇趣插畫印花也成為本季服裝的神來一筆，無論是正嘗試捕捉蝴蝶的柔軟貓爪，晶瑩剔透有著愛心圖案的紅色果凍，都成為服裝印花上的藝術視覺。

值得一提的是，2024早春的包款同樣帶來連連驚喜，像是結合滑板與手提包的趣味形式活力滿滿；GUCCI經典的馬銜鍊設計則變得更為纖細，並帶來手拿包、帶有金屬珠光的變形法棍包等多種選擇，甚至推出完全不規則不對稱的幾何包款，大玩幾何戲法；Bamboo 1947竹節包則帶來一款小量體的雙肩後背包，展現輕快的行動力。

GUCCI的2024早春大秀，昨日於首爾景福宮內走秀，場面盛大壯觀、別開生面。圖／GUCCI提供
GUCCI的2024早春大秀，昨日於首爾景福宮內走秀，場面盛大壯觀、別開生面。圖／GUCCI提供
飾有GUCCI藍紅藍的衝浪板，成為大秀上的吸睛活力焦點。圖／GUCCI提供
飾有GUCCI藍紅藍的衝浪板，成為大秀上的吸睛活力焦點。圖／GUCCI提供
古馳經典的GG Logo並化身為一條極具流動與垂墜感的流蘇胸針，又街頭又奢華。圖／GUCCI提供
古馳經典的GG Logo並化身為一條極具流動與垂墜感的流蘇胸針，又街頭又奢華。圖／GUCCI提供
使用黑瓦、紅柱、丹青牆為建築特色的景福宮有600年歷史，更在昨夜與GUCCI早春大秀交織出新舊交錯的奇異活力。圖／GUCCI提供
使用黑瓦、紅柱、丹青牆為建築特色的景福宮有600年歷史，更在昨夜與GUCCI早春大秀交織出新舊交錯的奇異活力。圖／GUCCI提供
GUCCI愛用的藍紅藍拼色，本季大量出現在長風衣、寬大袖套與毛衣的接合處，成為色彩的神來一筆。圖／GUCCI提供
GUCCI愛用的藍紅藍拼色，本季大量出現在長風衣、寬大袖套與毛衣的接合處，成為色彩的神來一筆。圖／GUCCI提供
韓國藝術家Ram Han的奇趣插畫印花如果凍、花朵、貓爪，都成為本季服裝的神來一筆。圖／GUCCI提供
韓國藝術家Ram Han的奇趣插畫印花如果凍、花朵、貓爪，都成為本季服裝的神來一筆。圖／GUCCI提供
大膽融合黑色潛水衣的粉紅色飄逸洋裝，十足浮誇、非常GUCCI。圖／GUCCI提供
大膽融合黑色潛水衣的粉紅色飄逸洋裝，十足浮誇、非常GUCCI。圖／GUCCI提供
GUCCI經典的馬銜鍊變得更為纖細，並在本季帶來手提包、手拿包、拼接材質、不規則的多樣風格之選。圖／GUCCI提供
GUCCI經典的馬銜鍊變得更為纖細，並在本季帶來手提包、手拿包、拼接材質、不規則的多樣風格之選。圖／GUCCI提供
高腰剪裁、橫向的織帶等特色，出自韓國傳統服飾為靈感。圖／GUCCI提供
高腰剪裁、橫向的織帶等特色，出自韓國傳統服飾為靈感。圖／GUCCI提供
結合滑板與手提包的趣味形式，成為本季GUCCI的配件亮點。圖／GUCCI提供
結合滑板與手提包的趣味形式，成為本季GUCCI的配件亮點。圖／GUCCI提供
韓國藝術家Ram Han的奇趣插畫印花如果凍、花朵、貓爪，都成為本季服裝的神來一筆。圖／GUCCI提供
韓國藝術家Ram Han的奇趣插畫印花如果凍、花朵、貓爪，都成為本季服裝的神來一筆。圖／GUCCI提供
GUCCI的GG Logo不僅可以是帆布緹花，更化為一席鏤空的金屬甲「披掛」上身，讓人眼睛為之一亮。圖／GUCCI提供
GUCCI的GG Logo不僅可以是帆布緹花，更化為一席鏤空的金屬甲「披掛」上身，讓人眼睛為之一亮。圖／GUCCI提供
寬大的襯衫與滑板褲是1990年代滑板族的服裝語彙，同時胸前的口袋也超級巨大化，帶來比例的反差萌。圖／GUCCI提供
寬大的襯衫與滑板褲是1990年代滑板族的服裝語彙，同時胸前的口袋也超級巨大化，帶來比例的反差萌。圖／GUCCI提供
使用黑瓦、紅柱、丹青牆為建築特色的景福宮有600年歷史，更在昨夜與GUCCI早春大秀交織出新舊交錯的奇異活力。圖／GUCCI提供
使用黑瓦、紅柱、丹青牆為建築特色的景福宮有600年歷史，更在昨夜與GUCCI早春大秀交織出新舊交錯的奇異活力。圖／GUCCI提供

Gucci IU

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