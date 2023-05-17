GUCCI 2024早春大秀景福宮登場！ 傳統文化與當代的風格衝浪

GUCCI昨晚於首爾景福宮發表2024早春度假（Cruise）系列，包含主場韓國明星如IU李知恩、HANNI、李政宰、申敏兒、林智妍、日星三吉彩花、美國女星達珂塔強生（Dakota Johnson）與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、中國超模劉雯，AESPA中的WINTER、女團IVE中的Lee Seo、BIBI、禹棹奐、花式溜冰選手車俊煥等人出席，堪稱GUCCI在時裝周以外，近十年韓星密集度與粉絲量最高的一場精品大秀！

震撼、靈動的鼓點為大秀磅礡開場：強悍有力、但又充滿律動與現代感，是來自曾為《魷魚遊戲》、《寄生上流》的音樂製作人鄭在日所負責。600年歷史的景福宮變身為高反差的現代時尚秀台，迴廊廊道內，模特兒魚貫步行而出，大秀於焉展開。

GUCCI的2024早春系列，選擇藉由文化的交流、現代與傳統的對話、街頭與高級時尚的模糊，創造出全新可能。全系列使用1990年代晚期的輪廓但結合2010年代的色彩，水下潛水機的合身與路上滑板服的寬鬆，對比成鬆弛有度的剪裁，讓身體自由伸展或展示。

像是機能的潛水服同時「潛入」了時裝與時代感的雙重場域，不僅混淆了陸地與水下風格，多套時裝皆使用潛水服愛用的尼龍材質並與織品布料拼接，像是一套連身拉鍊長裙使用了防水膠條拉鍊並手持印有GUCCI字樣的衝浪板，仿若下一秒就要前進海灘，但剪裁卻十足合身，在話題款（talking piece）與商業款（commercial piece）間找到完美平衡。

大量的金屬鎖鏈，展現了堅定接近固執的閃亮自信，時而變成腰鍊、項鍊、超大耳環，再搭配上滑板褲或具有寬大輪廓的襯衫，像是在1990與2023的時間軸上，以風格為基準快意衝浪；模特兒手持大量的滑板並結合包款，展現出古馳宛如出一位熱愛極限運動的青少年，初生之犢不畏虎、敢於擺脫地心引力的牽制。

GUCCI愛用的「藍紅藍」撞色織帶，則不時出現在袖釦拼接處、白色長袖高領毛衣的肩膀接縫處、寬大不對稱的白色袖套上、米色長風衣上，展現出GUCCI熱愛色彩的歡快精神；GG Logo從原本行李箱、包款上的織布印花脫穎而出，變成一整「片」披掛式的鎖子甲，時髦高雅，令人眼睛一亮。各種風格的服裝結構上都具有絲質緞帶和蝴蝶結，令人聯想到韓國宮廷劇中傳統韓服的特色，但又融入當代風格。韓國藝術家Ram Han的奇趣插畫印花也成為本季服裝的神來一筆，無論是正嘗試捕捉蝴蝶的柔軟貓爪，晶瑩剔透有著愛心圖案的紅色果凍，都成為服裝印花上的藝術視覺。