越看越順眼！TISSOT「高顏值」杜魯爾系列表款 收穫坤達、樂團主唱蔡維澤的心
從40歲代表的謝坤達，再到20歲世代的「傻子與白痴」樂團主唱蔡維澤，全都被瑞士鐘表品牌（TISSOT）Chemin des Tourelles杜魯爾系列表款所吸引，顯示了與時俱進的經典美學，能夠獲得不同年齡、性別的喜愛，這就是「品味」的最大值。
TISSOT近年的產品線發展越來越清楚，有Seastar系列運動表、復古風格的PRX腕表…等，那麼能象徵品牌精神的經典款呢？於是TISSOT在今年帶來了全新杜魯爾系列表款！以總部所在地的街道來命名，自然就肩負起要將品牌核心價值、美學觀點融合在一起，在設計上有其限制，而且還得經得起時間考驗。基本上如何讓經典與時俱進並符合市場預期，說起來容易，但做起來難，不過TISSOT卻還是做到了，讓新款杜魯爾系列腕表，有著重新設計的表殼、3種不同尺寸、新表盤配置和更優質的自動上鍊機芯。但坦白說這系列表款，並非那種一眼就讓人驚艷的款式，但實際配戴後，卻會對其細節喜愛有加，宛如「第二眼美女（帥哥）」，讓人越看越順眼。
與過去同一系列相比，可以感受到表殼線條更柔和，表耳更短更纖薄，外形符合人體工學；側面輪廓使手表在視覺上更輕盈、拋光表圈提升表盤精緻度。而且TISSOT還緊貼市場需求，在杜魯爾系列提供了34、39與42毫米表徑選擇，兼有精鋼表鍊與皮革表帶的搭配，讓男、女消費者都能找到合適自己的款式。同時不管像是謝坤達的丹寧造型，還是蔡維澤的正裝穿搭，都能與杜魯爾系列表款相襯，介於休閒和正式之間的特色，上市後默默成為不少人挑選新表款時的目標。
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