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台灣泡麵迷倒櫻花妹！日本藥妝店、唐吉軻德賣爆「統一肉燥米粉」：份量剛好又清爽

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／統一PECOS

文／蔡瓅萱

有著各式各樣口味的台灣泡麵是許多人的最愛，不管是當正餐還是宵夜都非常受歡迎。台灣泡麵不只在國內受到大家喜愛，不少外國人也被這樣的好滋味征服，過去常有YouTuber拍攝給外國朋友品嚐台灣泡麵的主題，往往都得到許多好評。近期有網友發現，統一麵的「肉燥米粉」居然「紅到日本」，引發網友熱議。

紅到國外？日本藥妝店發現「統一肉燥米粉」

一名網友在PTT上發文，表示自己出國到日本玩，在藥妝店掃貨的時候居然看到熟悉的「統一肉燥米粉」，「掃時看到熟悉的身影，這個肉燥米粉竟然紅到國外去。」不只藥妝店，在日本的路邊也看到不少販賣機中有販售米粉，讓他非常好奇米粉在日本的人氣是不是很高，同時也好奇詢問：「有其他紅到國外的泡麵嗎？」

網友發文分享在日本藥妝店看到統一肉燥米粉

▲網友發文分享在日本藥妝店看到統一肉燥米粉。

image source: 翻攝自PTT

日本女生超愛！「份量剛好又清爽」

貼文引發網友熱議，不少人表示自己也很喜歡統一肉燥米粉，還有人提到日本人確實很愛「米粉」這個品項，「日本女生覺得熱量低，所以愛這款」、「販賣機真的很多都有」、「前陣子也去日本，好像真的很多地方都看得到」、「日本女性很愛份量剛好又清爽的口味，台灣米粉正中他們的心」、「他們真的超愛這款泡米粉」、「我問過日本朋友，他說有些人喜歡吃米粉是因為相較於傳統麵條來得健康」、「日本朋友跟我說過在日本很難吃到肉燥很香又很清爽的泡麵類型，之前還有看到日本的新聞介紹統一調合米粉」。

不只PTT的討論，知名的日本網紅「Iku老師」也於近日在臉書發文分享統一肉燥米粉「進軍日本唐吉訶德」。除了統一肉燥米粉外，在PTT貼文底下也有許多人列出「紅到國外的台灣泡麵品牌」，像是統一麵、來一客、康師傅等等，在國外都受到不少人喜愛，「我國外的朋友很喜歡來一客跟統一麵，之前去找他，一定叫我帶好幾包」、「在濟州島看到滿漢大餐」、「統一肉燥麵台灣之光」、「統一好像很多國家都喜歡吃」、「韓國超商有在賣滿漢大餐」。


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