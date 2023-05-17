IU李知恩、Hanni、劉雯 現身GUCCI首爾早春大秀

GUCCI昨晚於首爾景福宮舉辦了2024早春系列時裝發表，除了是由GUCCI藝術工坊、工匠團隊與韓國團隊的三方合作，帶來現代與傳統、韓國與GUCCI的多方聯名，席間並有來自世界各國名人如IU李知恩、女團NewJeans的Hanni、中國超模劉雯、日本女星三吉彩花、BIBI...等人到場出席。

其中IU李知恩身穿一身薄紗半透刺繡小禮服，手上的鮮黃色Jackie 1961包款更自帶明亮氣場、一如IU的生日好氣色；Hanni則身穿一襲刺繡連身小洋裝與黑色高跟鞋，在小女人風格中小秀性感。

一向走跳各大精品秀場的中國超模劉雯現身時則穿紅色薄紗上衣搭配短裙，隱約秀出精實的「人魚線」，更有超模的標準好身材；美國女明星達珂塔強生（Dakota Johnson）則走「人海戰術」，與朋友合計六人一同入場，長風衣內的小可愛隱約小秀「事業線」，反而身旁男伴幫他手提了GUCCI的Attache包款，同時身旁再有貌似保鑣的黑衣人護駕隨行。