2023國人最愛手搖飲排行出爐！ 50嵐居冠、清心福全第二

手搖飲在國內迅速崛起，成為國人日常生活中的小確幸，也是許多上班族在繁忙的生活節奏中，放鬆身心的方式。在眾多手搖飲連鎖店家當中，2023年人氣最高的手搖飲連鎖店，究竟是哪一家呢？

根據發票載具團隊日前一則FB貼文指出，該團隊自發票資料庫中撈出自2月12日至5月12日近3個月的資料顯示，國內排行前5名的人氣飲料店，依序是第一名的「50嵐」、第二名的「清心福全」、第三名的「可不可熟成紅茶」、第四名「麻古茶坊」與第五名「迷客夏」。

名列第一的「50嵐」，最多人點的是1號「四季春珍波椰」，並且指定「無糖去冰」，儼然成為國內人氣第一的國民飲料。

排名第二「清心福全」以「優多綠茶」最受歡迎，此外，隱藏版飲料「珍珠蜂蜜鮮奶普洱」也有不少粉絲擁護。

位居第三的「可不可熟成紅茶」，則是以錫蘭紅茶為基底的「熟成紅茶」最受青睞； 人氣緊追在後的「胭脂紅茶」，以果香茶為基底，在恬淡的果香調與蜜桃氣息中，伴隨著玫瑰與茉莉花香，獨樹一格。

第四名「麻古茶坊」人氣最高的品項是「高山金萱茶」，使用台灣本地茶葉特有的山頭韻，帶有淡淡花香，清香甘甜。