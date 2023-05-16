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低消引糾紛！客人給一星負評遭店家「po網公審」網炸鍋

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
客人在留言評論時寫道消費過程。圖/摘自網路
客人在留言評論時寫道消費過程。圖/摘自網路

又是低消引發的消費糾紛！一位女性顧客到台北市大同區一家咖啡館要內用，但因為認為業者沒有提供可以達到低消200元的適合商品，當場離去並留一星負評，此舉引來業者不滿，翻出女客社群、照片等公布到IG限動反擊對方是奧客，但網友則對於店家將客人隱私發文公審不以為然，紛紛留言灌爆。

女性顧客在留言評論時寫道，「在已經用過中餐後想去喝杯咖啡，店內只有等待外送的兩位大哥，沒有人內用桌子全空」、「看了menu，咖啡飲品均落在100至180元不等，我點了140元的燕麥奶，店員表示內用低消200元，我表示OK，剛好有60元的棉花糖餅乾可以達到低消」，「結果店員表示今天沒有供應餅乾，要我點其他食物，其他甜點鬆餅均200元起跳。我表示我已經用過餐了，真的吃不下，也沒有朋友可以跟我分食」，「最後店員問我，還是妳要改外帶？」

女客文末表示，自己願意符合業者低消規則，但是店家品項沒有準備齊全，此外，如果店內是客滿狀態，那她確實可能會拉抵消費，「我會識相離開，但桌子全空@@」。

不過，業者則在限動上表示「首先妳用完中餐還是早午餐都不關店家的事、內用桌沒有客人也跟妳沒有關係」；「妳表示願意符合店內低消？卻怪店家品項不齊全？我規劃菜單要經過妳同意？我今天提供的品項一定要無限量供應不能售完？」

業者也強調，女客可以評論店家，店家也有權利評論客人，「尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開」。

網友對此也討論熱烈，多數人覺得店家不該在社群上公審顧客，還公布對方隱私；但也有人覺得雙方都有問題，「店家有店家的低消規定，不想配合離開就好，沒必要留一星負評；至於店家就是理智線斷，公審已算是違法了吧？」

咖啡館 社群

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