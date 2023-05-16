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Jisoo MV愛用爆紅款、車銀優也愛 最強修護霜終於開賣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jisoo之前在MV中，已經搶先曝光迪奧緹花全能修護霜。圖／迪奧提供、摘自YT
Jisoo之前在MV中，已經搶先曝光迪奧緹花全能修護霜。圖／迪奧提供、摘自YT

BLACKPINK成員Jisoo單飛成績不俗，新歌「FLOWER」MV也掀起花朵舞的風潮，而在MV中，身為DIOR迪奧大使的Jisoo，也搶先曝光一罐多用途的迪奧緹花全能修護霜，之前在韓開賣時，引發搶購，如今終於在台灣上市了，已經在DIOR線上旗艦店搶先開賣，5月27日全台迪奧專櫃也開賣，而修護霜也吸引男星車銀優的目光，也成為最愛新品。

車銀優為迪奧緹花全能修護霜，拍攝全新形象照。圖／迪奧提供
車銀優為迪奧緹花全能修護霜，拍攝全新形象照。圖／迪奧提供

Jisoo之前在MV中，就已經搶先曝光外表白色，顏值超高的迪奧緹花全能修護霜，當時就掀起話題，網路上也有代購風潮，而台灣迪奧也宣布正式上市，包括Jisoo、車銀優等，都曝光最新形象照，預料將掀起熱賣。

Jisoo為迪奧緹花全能修護霜，拍攝全新形象照。圖／迪奧提供
Jisoo為迪奧緹花全能修護霜，拍攝全新形象照。圖／迪奧提供

迪奧緹花全能修護霜強調全膚質都能使用，包括敏弱肌也能安心使用，加入積雪草的修護功能，搭配角鯊烷、荷荷芭油、乳油木果油等滋潤成分，以及玻尿酸、甘油等，幫肌膚補水，可以護手、滋養指甲、身體乾燥舒緩、晚安潤唇等多功能，質地輕盈。

外型也是亮點，以搶眼的鵝卵石造型，烙印著經典DIOR OBLIQUE緹花圖騰，為保養單品注入高訂靈魂，且強調不分性別都能使用。

迪奧緹花全能修護霜50ml／1,930元。圖／迪奧提供
迪奧緹花全能修護霜50ml／1,930元。圖／迪奧提供

車銀優

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