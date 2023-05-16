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新竹獨享！Hooters竹北店開喝 每週4天、120分鐘喝到飽

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Hooters竹北店專屬夏季暢飲專案於活動期間週一至週四全天不限時段，共有超過20種酒類及無酒精飲料任君選擇。圖／Hooters提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hooters竹北店專屬夏季暢飲專案於活動期間週一至週四全天不限時段，共有超過20種酒類及無酒精飲料任君選擇。圖／Hooters提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進入5月酷暑盛夏，知名美式餐廳Hooters宣布即日起至8月31日，位於遠東百貨竹北店4樓的Hooters竹北店，推出專屬夏季「歡樂時光120分鐘暢飲」專案，活動期間週一至週四全天不限時段，提供120分鐘暢飲，每位700元＋10%起；一次推出超過20種生啤酒、經典調酒，同時還有7款無酒精調酒任你盡情喝。在大口暢飲的同時，還能欣賞Hooters Girl火辣熱情的呼拉圈表演，很適合揪同事下班後一起開喝，盡情紓壓。

在啤酒方面，包含法國可倫堡1664白生啤酒、丹麥嘉士伯生啤酒、荷蘭海尼根生啤酒、菲律賓生力生啤酒、日本三得利生啤酒、三得利黑生啤酒、義大利沛羅尼生啤酒、比利時時代生啤酒、美國波士頓生啤酒等9款生啤酒；此外還有帶有微涼氣泡的丹麥夏日蜜生蘋果酒，讓喜愛大口感受沁涼快感的朋友，開懷暢飲。

在調飲的部分，Hooters 竹北店準備了Codigo龍舌蘭調酒、金賓超碳酸波本調酒、Tito's伏特加調酒、桑格利亞紅、白酒調酒等調酒；也有阿囉哈、藍色夏威夷、雪莉登波、黑雪莉、海尼根0.0、海尼根0.0戀愛草莓特調等無酒精調飲，讓喜愛調飲的朋友品嚐。

除了無限暢飲，Hooters最知名的Hooters Girl呼拉圈表演，也不可錯過。午間時段將上演呼拉圈表演，晚餐時段更豐富，除了呼拉圈表演，還有舞蹈表演、遊戲帶動等豐富活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在啤酒方面，有法國可倫堡1664白生啤酒、丹麥嘉士伯生啤酒…等9款生啤酒喝到飽。圖／Hooters提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在啤酒方面，有法國可倫堡1664白生啤酒、丹麥嘉士伯生啤酒…等9款生啤酒喝到飽。圖／Hooters提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「歡樂時光120分鐘暢飲」專案自即日起到8月31日，讓新竹人暢涼一夏。圖／Hooters提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「歡樂時光120分鐘暢飲」專案自即日起到8月31日，讓新竹人暢涼一夏。圖／Hooters提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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