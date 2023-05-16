人氣貼圖「伸縮自如雞與鴨」主題展 高雄夢時代登場

「有點市 x I-yaya伸縮自如的雞與鴨」in shop 主題活動「詐片雞團」日前正式於高雄夢時代盛大開幕，這是「伸縮自如的雞與鴨」首次挑戰大型主題性活動，推出超過120款搞笑有趣的商品，讓你大飽眼福！

本次主題活動粉絲們可以找到許多帶有「伸縮自如的雞與鴨」風格的新商品，例如可愛的絨毛公仔和充滿各種有趣梗圖的珪藻土杯墊。此外，呼應主題活動期間限定性也引進了韓式拍貼機和姓名貼機，讓粉絲們可以與「伸縮自如的雞與鴨」角色合照，或是製作出個性化的姓名貼。

另外有點市也同步推出了「伸縮自如的雞與鴨」的限定商品，例如，再來雞杯鴨玻璃馬克杯和小件貨帆布袋帶等商品，都融入了「伸縮自如的雞與鴨」的風格，結合了幽默風趣的諧音梗圖和實用的設計，這些商品都在有點市正式販售，讓大家可以一起開開心心地迎接夏日的到來。

有點市致力於打造一個專屬的販售平台，為IP設計師提供更多的發展機會，並且透過與不同的IP合作，推出更多多元化的商品選擇，滿足消費者的需求。這次與「I-yaya伸縮自如的雞與鴨」合作，不僅能夠為消費者帶來更多可愛的商品，也能夠讓粉絲更加深入地認識這個獨特的角色。

活動資訊：

【有點市高雄旗艦店】 期間活動│有點市 in shop主打星-詐騙雞團(檔期：5/12 ~ 6/20) 活動地點│高雄統一夢時代購物中心 時代百貨B1連通口 活動時間│週一至週四：11：00-22：00，週五：11：00-22：30，週六及例假日：10：30-22：30，週日：10：30-22：00