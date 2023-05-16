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終於官宣帥照！甜茶提摩西夏勒梅成香奈兒藍色香氛大使
之前曾被拍到為香奈兒拍攝廣告片的帥氣男星提摩西．夏勒梅，終於被香奈兒官方宣布，成為藍色男性香氛系列全新形象大使，率先曝光最新形象帥照，以及只用眼神就電死人的前導影片。
被暱稱為甜茶的提摩西．夏勒梅（TIMOTHÉE CHALAMET），現年27歲，且為法裔美籍演員，他擁有著清新，卻又帶點憂鬱的神情，征服許多粉絲，而且他擁有著鮮明大膽的風格，以及超強魅力，並努力突破，也呼應香奈兒藍色男性系列的精神。
許多人是從電影「以你的名字呼喚我」認識甜茶，馬上就一砲而紅，當年他從外百老匯劇院起家，累積不少演出經驗，近期演出熱賣大片「沙丘」，今年將會有「沙丘：第二部」新片上映，而他也會拍攝詹姆士．曼格（James Mangold）的「A Complete Unknown」，詮釋巴布狄倫 (Bob Dylan) 一角。
提摩西．夏勒梅是首度與香奈兒合作，也是第一次出任時尚美妝品牌的形象大使，形象影片將有兩部，6月發布由馬里奧．索蘭提 (Mario Sorrenti) 拍攝，預計秋季由大導演馬丁．史柯西斯 (Martin Scorsese) 執導形象片。
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