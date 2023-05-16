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中職賽事Hami Video 277元起隨時暢看 投票明星賽陣容再抽周邊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中華職棒明星對抗賽7月29、30日將在台中洲際棒球場舉辦，中職球星岳政華（左至右）、曾峻岳、黃子鵬、胡智爲、劉基鴻、曾子祐和多位啦啦隊女孩現身應援。記者林伯東／攝影
中華職棒明星對抗賽7月29、30日將在台中洲際棒球場舉辦，中職球星岳政華（左至右）、曾峻岳、黃子鵬、胡智爲、劉基鴻、曾子祐和多位啦啦隊女孩現身應援。記者林伯東／攝影

看棒球可說是最適合夏天的熱血活動，2023年中華職棒明星對抗賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場盛大舉辦，中華電信MOD、Hami Video也宣布將提供最完整的中職賽事轉播，讓沒辦法到現場的球迷也能隨時隨地觀看、一起熱血加油。

現在只要訂閱Hami Video「CPBLTV館」全賽事30天、90天方案只要277元起，即可暢看包括一軍例行賽與季後賽（含總冠軍賽）、二軍例行賽與總冠軍賽、明星賽及全賽事VOD等服務，還可享加碼優惠免費收視1天1場MLB賽事，再於本季例行賽每場抽1名幸運全賽事訂戶送出該場比賽單場MVP簽名球。另提供單隊主場30天方案只要77元，越早訂閱越早享受，限時優惠讓你不漏接中華職棒2023球季精彩好球，一起為支持的選手及隊伍加油。

另外，今年聯盟也首度與LINE VOOM合作投票，中職明星隊陣容由你決定，活動期間每日可重複投票，單日至多可進行4輪投票，完成投票還可抽中華職棒聯盟周邊商品、LINE POINTS或明星賽手機桌布等好禮等你拿。

中職與LINE VOOM合作推投票活動，中職明星隊陣容由你決定。圖／摘自LINE VOOM活動官網
中職與LINE VOOM合作推投票活動，中職明星隊陣容由你決定。圖／摘自LINE VOOM活動官網
中職明星賽熱血賽事，鎖定中華電信MOD、Hami Video。圖／中華電信提供
中職明星賽熱血賽事，鎖定中華電信MOD、Hami Video。圖／中華電信提供

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