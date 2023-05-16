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蝦皮購物「517吃貨節」熱門零食箱最低百元有找 下單加碼抽1.5萬旅遊券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
第五屆蝦皮購物「517吃貨節」強勢回歸，專屬聯名商品下殺5折，超過60款的經典美味限時1元起。圖／蝦皮購物提供
第五屆蝦皮購物「517吃貨節」強勢回歸，專屬聯名商品下殺5折，超過60款的經典美味限時1元起。圖／蝦皮購物提供

內行吃貨絕不會錯過的蝦皮購物第5屆「517吃貨節」盛大登場，攜手17家知名品牌推出專屬聯名商品且下殺5折起，整點神券限量開搶，還有超過60款的經典美味更推出5元、1元、7元美食限定價，包含大成食品享點子舒肥雞胸肉下殺至5元，韓國農心辣牛肉/泡菜拉麵推出1元破盤價、Cona’s 85%精選黑巧克力薄片一次帶走8片只要7元。

超可愛的蝦小編聯名商品包含Glico蝦皮購物聯名款分享零食箱，1箱集結9款熱門餅乾，各式口味的Pocky包你愛不釋手，優惠價369元；午茶夫人手搖特調果茶6件組蝦皮購物聯名款嚴選多種水果風味茶包，會員價百元有找；五木蝦皮聯名炒麵綜合禮盒，由蝦皮、五木、可樂果三方聯手出品，優惠價249元；源自日本牛奶皇后獨特風味品種的樂米穀場初雪美姬特選壹等米1KG蝦皮聯名款，只要119元。不只聯名商品瘋下殺，蝦皮購物更網羅超過60款美味商品，誠心推出5元、1元、7元限定價，

除了每日整點站上豪灑5.7折限量券外，購買指定聯名品就抽價值萬元的雄獅旅遊券，今年更擴大攜手美墨休閒餐廳Chili’s、凪Nagi、美式家庭餐廳双聖3大美食品牌豪灑萬元美食通關券，下單再送價值近8千元的美型氣炸烤箱。玩蝦蝦果園還有機會獲得「Chili's、凪Nagi、双聖」三大品牌的美食種子，獎品總價值超過80萬元。

別忘了緊接著還可搭上每月「18號會員日」限定優惠，5月18日當日會員下單最高享10%蝦幣回饋外，3M官方旗艦館、輝葉按摩椅官方旗艦館、嬌聯官方旗艦店等24家知名大牌更針對白金/金蝦會員推出買1送1、8折起優惠券超強回饋。

蝦皮購物「517吃貨節」Glico蝦皮購物聯名款分享零食箱，優惠價369元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「517吃貨節」Glico蝦皮購物聯名款分享零食箱，優惠價369元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「517吃貨節」家樂氏 × 蝦皮 嚴選早餐組，優惠價388元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「517吃貨節」家樂氏 × 蝦皮 嚴選早餐組，優惠價388元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「517吃貨節」OREO × 可口蝦皮購物聯名款零食精選箱，優惠價349元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「517吃貨節」OREO × 可口蝦皮購物聯名款零食精選箱，優惠價349元。圖／蝦皮購物提供

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