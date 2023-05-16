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7-ELEVEN「國際冰品節」抽抽樂回來了！任2件0元起 酷聖石mini杯複合店獨家開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
冰品抽抽樂活動線上線下同步開抽，每日OPENPOINT會員可於7-ELEVEN APP免費玩2次，實體門市恢復由消費者抽選折扣。圖／7-ELEVEN提供
冰品抽抽樂活動線上線下同步開抽，每日OPENPOINT會員可於7-ELEVEN APP免費玩2次，實體門市恢復由消費者抽選折扣。圖／7-ELEVEN提供

大口吃冰的季節又來了！7-ELEVEN自5月17日起推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、加碼冰品集點GO、7-ELEVEN APP同步玩等3重優惠活動，不僅消費集點加價購獨家超萌咖波餐具組贈品，更因應疫情趨緩線上線下同步響應抽抽樂活動，每日OPENPOINT會員可於7-ELEVEN APP免費玩2次、實體門市恢復由消費者抽選折扣，趕快到門市吃冰、試手氣。

消費者愛嚐鮮，對進口話題冰品與獨家開發聯名商品尤其喜愛，7-ELEVEN今年夏天特別與潮流咖啡、手搖飲業者獨家開發CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆、迷客夏蜜香伯爵拿鐵雪糕，濃郁風味加上餅乾碎、米香等創意搭配，打造「用吃的飲品」。進口冰則是首推首次引進全台獨家販售，由日本客美多咖啡館監製的森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代、碎冰搭配爽脆口感，刷新味蕾體驗；還有日本熱銷20年品牌MOW系列冰淇淋，其中香草風味冰淇淋不添加乳化劑，入口即感受濃醇風味。

7-ELEVEN也在全台270間「7-ELEVEN酷聖石複合店」與冰淇淋專家COLD STONE獨家合作，推出超商獨家限定迷你版規格的「酷聖石mini系列」，共有12種冰淇淋口味，全新的mini尺寸僅1/4（2oz）大小，份量適中，適合想吃冰又不想太過負擔，還更好拍照打卡，最低只要銅板價49元。喜歡配料還可自行加購搭配小熊軟糖、OREO、夾心奶油餅乾等人氣配料。

7-ELEVEN自5月17日起推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、加碼冰品集點GO、加碼7-ELEVEN APP同步玩等3重優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月17日起推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、加碼冰品集點GO、加碼7-ELEVEN APP同步玩等3重優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN國際冰品節「任2件0元起」 潮流咖啡聯名酷黑雪糕登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN國際冰品節「任2件0元起」 潮流咖啡聯名酷黑雪糕登場。圖／7-ELEVEN提供
森永法式可麗餅冰，如法式可麗餅三角形外觀，香草冰淇淋搭配有嚼勁的餅皮，多重口感是冰品也像甜點。圖／7-ELEVEN提供
森永法式可麗餅冰，如法式可麗餅三角形外觀，香草冰淇淋搭配有嚼勁的餅皮，多重口感是冰品也像甜點。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石鹹焦糖脆餅酷樂杯，濃郁焦糖醬添加海鹽，再加入比利時脆餅增添口感，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
酷聖石鹹焦糖脆餅酷樂杯，濃郁焦糖醬添加海鹽，再加入比利時脆餅增添口感，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
冰品集點GO活動，3點加99元還可加價換限量貓貓蟲咖波餐具組1款（2款隨機出貨）。圖／7-ELEVEN提供
冰品集點GO活動，3點加99元還可加價換限量貓貓蟲咖波餐具組1款（2款隨機出貨）。圖／7-ELEVEN提供
阿奇儂 × 蜷尾家米香荔枝蜜紅茶雪糕。圖／7-ELEVEN提供
阿奇儂 × 蜷尾家米香荔枝蜜紅茶雪糕。圖／7-ELEVEN提供
全台獨家森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋，慶祝日本森永瑪莉餅乾上市100周年推出，經典必嚐鮮。圖／7-ELEVEN提供
全台獨家森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋，慶祝日本森永瑪莉餅乾上市100周年推出，經典必嚐鮮。圖／7-ELEVEN提供
5月20日mini系列冰淇淋買1球送1球（不含配料、脆餅）。圖／7-ELEVEN提供
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冰品 冰淇淋 咖啡館

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