7-ELEVEN「國際冰品節」抽抽樂回來了！任2件0元起 酷聖石mini杯複合店獨家開賣

大口吃冰的季節又來了！7-ELEVEN自5月17日起推出「國際冰品節」，集結逾50款人氣指定冰品，祭出指定冰品任2支最低0元起、加碼冰品集點GO、7-ELEVEN APP同步玩等3重優惠活動，不僅消費集點加價購獨家超萌咖波餐具組贈品，更因應疫情趨緩線上線下同步響應抽抽樂活動，每日OPENPOINT會員可於7-ELEVEN APP免費玩2次、實體門市恢復由消費者抽選折扣，趕快到門市吃冰、試手氣。

消費者愛嚐鮮，對進口話題冰品與獨家開發聯名商品尤其喜愛，7-ELEVEN今年夏天特別與潮流咖啡、手搖飲業者獨家開發CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆、迷客夏蜜香伯爵拿鐵雪糕，濃郁風味加上餅乾碎、米香等創意搭配，打造「用吃的飲品」。進口冰則是首推首次引進全台獨家販售，由日本客美多咖啡館監製的森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代、碎冰搭配爽脆口感，刷新味蕾體驗；還有日本熱銷20年品牌MOW系列冰淇淋，其中香草風味冰淇淋不添加乳化劑，入口即感受濃醇風味。