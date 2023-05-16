全台唯一！家樂福新店店「韓國美食一條街」糖餅、辣炒年糕、魚板串全都可現點現吃

天氣一熱就想要來點開胃的食物，家樂福韓國週將韓國美食地圖搬進賣場，推出多款來自江原道、京畿道、忠清南道、全羅道、慶尚南道等地辛奇（韓式泡菜），簡單加熱就是韓式美味佳餚。還有眾多韓國人氣零食，包括OHS酥脆的海苔脆片，以及深受小朋友喜歡的Pororo企鵝造型迷你鯛魚燒，喜歡甜點的還有好麗友的草莓、水蜜桃夾心蛋糕、千層酥打餅乾，海太的巧克力夾心餅乾等；另外，韓式氣炸點心也是必囤貨商品，玉米起司奶油球、清淨國韓國核桃燒，氣炸10分鐘就像現做。即日起至5月23日，購買韓國系列商品每滿599元再送30元現金折價券。

住在家樂福新店店附近的民眾，更不能錯過全台店舖唯一「韓國美食一條街」，將韓國知名街頭料理，包括辣炒年糕、魚板、海鮮煎餅、起司熱狗、糖餅等全都搬進店舖裡，還可在店內現吃，讓你不用飛韓國就能品嚐道地美食。