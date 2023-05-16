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全台唯一！家樂福新店店「韓國美食一條街」糖餅、辣炒年糕、魚板串全都可現點現吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福新店店「韓國美食一條街」將韓國知名街頭料理全都搬進店舖裡，可現點現吃。記者黃筱晴／攝影
家樂福新店店「韓國美食一條街」將韓國知名街頭料理全都搬進店舖裡，可現點現吃。記者黃筱晴／攝影

天氣一熱就想要來點開胃的食物，家樂福韓國週將韓國美食地圖搬進賣場，推出多款來自江原道、京畿道、忠清南道、全羅道、慶尚南道等地辛奇（韓式泡菜），簡單加熱就是韓式美味佳餚。還有眾多韓國人氣零食，包括OHS酥脆的海苔脆片，以及深受小朋友喜歡的Pororo企鵝造型迷你鯛魚燒，喜歡甜點的還有好麗友的草莓、水蜜桃夾心蛋糕、千層酥打餅乾，海太的巧克力夾心餅乾等；另外，韓式氣炸點心也是必囤貨商品，玉米起司奶油球、清淨國韓國核桃燒，氣炸10分鐘就像現做。即日起至5月23日，購買韓國系列商品每滿599元再送30元現金折價券。

住在家樂福新店店附近的民眾，更不能錯過全台店舖唯一「韓國美食一條街」，將韓國知名街頭料理，包括辣炒年糕、魚板、海鮮煎餅、起司熱狗、糖餅等全都搬進店舖裡，還可在店內現吃，讓你不用飛韓國就能品嚐道地美食。

針對消暑解熱需求，家樂福同步推出家樂福推出超過30款冰品新品，除了各國知名品牌外，量販獨家新品LOTTE夾心雪糕家庭號讓全家一起吃個過癮，還有福爾摩沙雪糕木瓜牛奶/西瓜牛奶創意口味，以及福源推出的濃郁系花生夾心/花生麻糬雪糕，肯定帶動一波嚐鮮潮，活動期間單筆購買指定冰品任1件加購雀巢早餐脆片全系列，還可享現折10元。

家樂福韓國週將道地韓國美食、零食、飲品、泡麵、點心全都搬進賣場。記者黃筱晴／攝影
家樂福韓國週將道地韓國美食、零食、飲品、泡麵、點心全都搬進賣場。記者黃筱晴／攝影
多款鹹食點心、飯捲，當正餐也可以。記者黃筱晴／攝影
多款鹹食點心、飯捲，當正餐也可以。記者黃筱晴／攝影
即日起至5月23日，家樂福新店店推出韓國美食一條街，將韓國知名街頭料理全都搬進店舖裡。記者黃筱晴／攝影
即日起至5月23日，家樂福新店店推出韓國美食一條街，將韓國知名街頭料理全都搬進店舖裡。記者黃筱晴／攝影
歐邁福韓國烘烤魚酥，添加海苔、芝麻，美味加倍，特製魷魚造型餅身魚肉含量80%口感酥酥脆烘烤製成，追劇必備零嘴。圖／家樂福提供
歐邁福韓國烘烤魚酥，添加海苔、芝麻，美味加倍，特製魷魚造型餅身魚肉含量80%口感酥酥脆烘烤製成，追劇必備零嘴。圖／家樂福提供
福爾摩沙雪糕木瓜牛奶/西瓜牛奶，每盒109元。圖／家樂福提供
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福源雪糕花生夾心/花生麻糬，每盒129元。圖／家樂福提供
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家樂福獨家新品Pororo造型迷你鯛魚燒，限量6,000包，稍微加熱更好吃。圖／家樂福提供
家樂福獨家新品Pororo造型迷你鯛魚燒，限量6,000包，稍微加熱更好吃。圖／家樂福提供
韓國OHS海苔脆片是由被譽為韓國乾炸片大師的吳喜淑女士，為韓國士大夫打造的高級零食。圖／家樂福提供
韓國OHS海苔脆片是由被譽為韓國乾炸片大師的吳喜淑女士，為韓國士大夫打造的高級零食。圖／家樂福提供
超夯的韓式炸熱狗，有多種口味、配料任你搭配。記者黃筱晴／攝影
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台灣少見的糖餅小吃在家樂福新店店「韓國美食一條街」也買得到。記者黃筱晴／攝影
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家樂福新店店「韓國美食一條街」將韓國知名街頭料理全都搬進店舖裡，可現點現吃。記者黃筱晴／攝影
家樂福新店店「韓國美食一條街」將韓國知名街頭料理全都搬進店舖裡，可現點現吃。記者黃筱晴／攝影

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