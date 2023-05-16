獲「蔬食界米其林」二星 光焙若蔬食指定新品85折優惠

路易莎董事長黃銘賢跨界投資的「SUN BERNO光焙若蔬食」，今年於有「蔬食界米其林」之稱的「綠．蔬食評鑑指南」，獲評為「二星級餐廳」。為歡慶得獎即日起至6月4日推出新品「西班牙海鮮燉飯」（每份278元）嚐鮮優惠85折，內用加碼送義大利國民美食炸條子，外帶披薩也享有8折，目前台中勤美店、新板傑仕堡門市、內湖春大直及新竹巨城全台 4 家門市同步推出，號召饕客、粉絲共享榮耀，展開蔬食慶功宴。

「BUONO」是義大利文好吃的意思，「SUN BERNO光焙若蔬食」連續三年於「綠．蔬食評鑑指南」摘星、被評選為年度最佳餐廳，以具創意的特色料理、年輕化菜單讓饕客愛不釋手。黃銘賢將路易莎「精品平價」的精神延續到光焙若，從食材選用、烹調手法及空間設備，都是走精緻路線，其中店內耗資引進義大利進口專業石砌窯爐，義式手工窯烤披薩現點現烤，翻玩各式風味。