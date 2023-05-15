克隆尼愛妻為卡地亞獎勵女性創業演說 美貌碾壓眾明星

第16屆度卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative）於上週2023年5月10日揭曉，並於巴黎皮勒耶音樂廳（Salle Pleyel）舉辦頒獎典禮，以「善的力量」（Forces for Good）為主題，由廣播節目主持人、作家暨女性運動人士Sandi Toksvig主持，克隆尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）共同創辦人、國際法知名律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）進行開場演說，一同表揚傑出的女性創業家之外，也積極強化社群凝聚力，實踐聯合國永續發展目標的第17項目標「多元合作關係」。卡地亞也同時宣布開放2024年度獎項申請。

與會者還包括卡地亞全球執行長兼總裁Cyrille Vigneron，卡地亞靈思湧動女性創業家計畫總監Wingee Sampaio，演員、導演暨社運人士 Nadine Labaki，演員、製作人暨變革推手Yara Shahidi，以及法國演員、導演暨環境社運人士Mélanie Laurent。向來大力支持藝術表達領域的發展的卡地亞，也邀請了舞者、編舞家暨設計師Sadeck Waff為活動打造一場迷人的藝術演出，反映今年典禮的主題「善的力量」。

典禮最後公布11座獎項個別的前三名得獎者。這些獎項分別為包含大洋洲和撒哈拉以南非洲法文區在內的9座地區獎項，2021年新增的科學與科技先驅獎（Science and Technology Pioneer Award），以及今年新創的多元、平權與包容獎（Diversity, Equity and Inclusion Award）兩座專題獎項。 第一名得獎者獲頒10萬美元的獎助金，第二和第三名則分別獲得6萬和3萬美元的獎助金。 全部32名得獎者都能獲得由靈思湧動女性創業家獎量身打造的指導及輔導、媒體曝光、人脈交流機會，以及參加歐洲工商管理學院（INSEAD）提供的教育課程。

2024年的獎項，將從2023年5月10日起於卡地亞靈思湧動女性創業家獎項網站開放申請，至2023年6月30日下午6時（中歐夏令時間）截止受理。 未來，每屆卡地亞靈思湧動女性創業家獎將會涵蓋全球九大地區（拉丁美洲與加勒比海、北美、 歐洲、撒哈拉以南非洲法文區、非洲英文和葡萄牙文區、中東和北非、東亞、南亞與中亞， 以及大洋洲），以及兩個專題獎項（科學與科技先驅獎，以及多元、平權與包容獎）。 11座獎項將會個別選出前3名的企業代表，共 33 位得獎者。她們將能獲得財務、社會與人力 資本等各項支援，協助她們壯大事業並建立領導技能。

2023年靈思湧動女性創業家獎11位首獎得主

拉丁美洲與加勒比海地區：Emily Ewell, Brazil, Pantys

北美地區：Wendy Owens, United States, Hexas Biomass Inc.

歐洲地區：Iva Gumnishka, Bulgaria, Humans in the Loop

撒哈拉以南非洲法文區地區：Yvette Ishimwe, Rwanda, IRIBA Water Group

非洲英文和葡萄牙文區地區：Dupe Killa-Kafidipe, Nigeria, Platinum Fisheries

中東和北非地區：Khadija Elbedweihy, Egypt, PraxiLabs

東亞地區：Woori Moon, South Korea, 40FY

南亞與中亞地區：Denica Riadini-Flesch, Indonesia, SukkhaCitta

大洋洲地區：Ingrid Sealey, Australia, Teach Well

科學與科技先驅獎：Poulami Chaudhuri, India, Helex

多元、平權與包容獎：Blake Van Putten, United States, CISE

2023年靈思湧動女性創業家獎11位二等獎得主

拉丁美洲與加勒比海地區：Atilana Piñón, Colombia, Retorna

北美地區：Ania Wysocka, Canada, Simply Rooted Media Inc.

歐洲地區：Mariam Torosyan, Armenia, Safe YOU

撒哈拉以南非洲法文區地區：Siny Samba, Senegal, Le Lionceau

非洲英文和葡萄牙文區地區：Angella Kyomugisha, Uganda, Kaaro Health

中東和北非地區：Renad Aljefri, Saudi Arabia, Ad Astra Therapy

東亞地區：Megan Lam, Hong Kong SAR (China), Neurum Health

南亞與中亞地區：Dimple Parmar, India, ZenHeal Wellness Private Limited

大洋洲地區：Lina Xu, Australia, Telecare

科學與科技先驅獎：Liv Andersson, UK, BioZeroc

多元、平權與包容獎：Ishani Roy, India, Serein Inc.

2023年靈思湧動女性創業家獎10位三等獎得主

拉丁美洲與加勒比海地區：Lidia Díaz, Dominican Republic, Plant Powered

北美地區：Kayla Castañeda, United States, Agua Bonita

歐洲地區：Nathalie Lesselin, Switzerland, KOKORO Lingua

非洲英文和葡萄牙文區地區：Charlot Magayi, Kenya, Mukuru Clean Stoves

中東和北非地區：Farah Emara, Egypt, FreshSource

東亞地區： Olivia Cotes-James, Hong Kong SAR (China), LUÜ NA

南亞與中亞地區：Mint Lim, Singapore, School of Concepts

大洋洲地區：Lily Dempster, Australia, One Small Step

科學與科技先驅獎：Adi Yehezkeli, Israel, Fabumin