桂舍新品牌「陋巷咖啡廳Lost Alley Cafe」療癒系風格 打造城市中的綠洲

陋巷咖啡廳是由兩位具有才華的青年攜手打造，一位花藝師，一位是插畫家，集結了對軟裝與植栽的專業，將咖啡廳從一進門的開始到點餐區、工作區、用餐區甚至廁所，處處充滿了各式各樣的植物。花藝師夥伴分享著「陋巷其實是活的，因為植物跟人一樣需要照顧，也會有陰晴圓缺，四季種植的植物也不同，所以每次來都能看到小小不一樣的改變，處處充滿著驚喜。」希望把植物帶入生活，讓人們放慢生活的步調，提供一個能夠停下來休息的地方。

圖/有你共創提供 而店裡除了植物療癒系風格外，「插畫」也是一大特色。插畫家夥伴分享著藉由畫畫傳達「陋巷咖啡廳」的獨特的風格與暖心的故事，希望從獨特的Logo設計和甜點菜單的巧思，鼓勵在忙碌的生活與身處壓力中的人們勇敢面對自己的不完美，也因此吸引了越來越多的客人前來品嚐咖啡、甜點和享受身心靈的愉悅。

圖/有你共創提供 陋巷咖啡廳 希望這個咖啡廳，讓客人們享受到舒適、愉悅和放鬆，更願意在這裡找到心靈上的慰藉。如果您喜歡森林系的咖啡廳，空閒時不妨到這裡一趟，享受這療癒的空間。

咖啡廳地址： 台北市南港區忠孝東路七段487巷5號

營業時間： 13:00-22:00 (不定期休)