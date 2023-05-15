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夢幻神級顏值組合！許凱與趙露思合演寶格麗520形象
迎接網路情人節5月20日，寶格麗（BVLGARI）品牌形象大使許凱與趙露思攜手合作，甜蜜演繹怦然心動的的專屬浪漫。女星趙露思去年因演出「星漢燦爛」成為兩岸三地觀眾心目中的新一代甜寵女神，男星許凱則是2018年演出「延禧攻略」爆紅之後，去年再因演出愛情劇「愛的二八定律」掀起全新浪潮。兩人合體拍攝寶格麗520系列大片，彷彿再續2019年合演中國版「藍色生死戀」緣分，在一系列親密互動的形象照中，分別配戴BVLGARI BVLGARI腕表、手環與戒指，為愛意滿盈的520甜蜜時刻寫下刻骨銘心的愛情篇章。
於寶格麗釋出的520形象照中，品牌也邀請近來在熱播綜藝「乘風2023」中獲得不錯討論度的女星曾可妮，以甜美粉色洋裝搭配最新款BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包、BVLGARI BVLGARI手環與墨鏡，演繹一個人的精彩，用甜蜜佳禮寵愛自己。
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