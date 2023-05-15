夢幻神級顏值組合！許凱與趙露思合演寶格麗520形象

迎接網路情人節5月20日，寶格麗（BVLGARI）品牌形象大使許凱與趙露思攜手合作，甜蜜演繹怦然心動的的專屬浪漫。女星趙露思去年因演出「星漢燦爛」成為兩岸三地觀眾心目中的新一代甜寵女神，男星許凱則是2018年演出「延禧攻略」爆紅之後，去年再因演出愛情劇「愛的二八定律」掀起全新浪潮。兩人合體拍攝寶格麗520系列大片，彷彿再續2019年合演中國版「藍色生死戀」緣分，在一系列親密互動的形象照中，分別配戴BVLGARI BVLGARI腕表、手環與戒指，為愛意滿盈的520甜蜜時刻寫下刻骨銘心的愛情篇章。

於寶格麗釋出的520形象照中，品牌也邀請近來在熱播綜藝「乘風2023」中獲得不錯討論度的女星曾可妮，以甜美粉色洋裝搭配最新款BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包、BVLGARI BVLGARI手環與墨鏡，演繹一個人的精彩，用甜蜜佳禮寵愛自己。 （由左至右）BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊，約15萬7,400元；BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石戒指，約13萬8,400元。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石戒指，約13萬8,400元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Le Gemme方形金屬太陽眼鏡，約36,500元。圖／寶格麗提供 BVLGARI ROMA AMOR系列鑽石婚戒，價格視主鑽而定。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌形象大使趙露思及寶格麗品牌形象大使許凱共同演繹寶格麗520推薦單品。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌形象大使趙露思演繹BVLGARI BVLGARI系列珠寶及BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI LADY大中華區限定粉色面盤精鋼腕表，約11萬4,000元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌形象大使趙露思與寶格麗品牌形象大使許凱共同演繹BVLGARI BVLGARI系列珠寶及ROMA AMOR系列鑽石婚戒。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供 （由上至下）BVLGARI BVLGARI系列白K金手環，約13萬3,000元；BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金手環，約12萬4,800元；BVLGARI BVLGARI系列黃K金手環，約12萬4,800元。圖／寶格麗提供 （由左至右）BVLGARI Serpenti Forever桃紅碧璽色小牛皮肩背包，約10萬6,500元；BVLGARI Serpenti Forever East-West桃紅碧璽色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝項鍊，約55,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI系列黃K金手環，約12萬4,800元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Forever桃紅碧璽色小牛皮肩背包，約10萬6,500元。圖／寶格麗提供 中國女星曾可妮演繹BVLGARI Serpenti Baia閃耀鑽石白色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供