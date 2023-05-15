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北榮第一座重粒子癌症治療中心 保留2%給弱勢免費治療

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
「台北榮總重粒子癌症治療中心」上午舉行開幕典禮，這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心。圖為重粒子治療室。記者蘇健忠／攝影
「台北榮總重粒子癌症治療中心」上午舉行開幕典禮，這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心。圖為重粒子治療室。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統上午出席「台北榮總重粒子癌症治療中心開幕典禮」，表示這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心，其中加速器是國內最高能量的同步加速器。日本醫界朋友一起參加盛大典禮，這也是台日醫療合作的重要里程碑。謝謝北榮團隊以及企業熱心捐贈，造福更多的人。北榮也發揮醫學中心公益的精神，重粒子是很先進治療技術，治療費用很高，未來北榮將保留2%名額提供給弱勢患者進行免費治療。

蔡英文強調，中心落成開幕完成台灣癌症精準醫療醫學放射線治療最後一塊拼圖， 目前國內各大醫學中心積極投入光子、質子和重粒子創新的治療研究，目標很明確，就是要結合各大醫學中心量能傾全力發展更好、更先進技術，為台灣打造精準放射線治療國家隊，不僅照顧台灣癌友和家屬，也不斷提升台灣醫療國際競爭力。

「台北榮總重粒子癌症治療中心」上午舉行開幕典禮，這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心。圖為重粒子癌症治療中心加速器是國內最高能量的同步加速器。記者蘇健忠／攝影
「台北榮總重粒子癌症治療中心」上午舉行開幕典禮，這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心。圖為重粒子癌症治療中心加速器是國內最高能量的同步加速器。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統上午在台北榮總院長陳威明、退輔會主委馮世寬陪同下出席「台北榮總重粒子癌症治療中心開幕典禮」，致詞時表示未來北榮將保留2%名額提供給弱勢患者進行免費治療。
蔡英文總統上午在台北榮總院長陳威明、退輔會主委馮世寬陪同下出席「台北榮總重粒子癌症治療中心開幕典禮」，致詞時表示未來北榮將保留2%名額提供給弱勢患者進行免費治療。
蔡英文總統（右五）上午在退輔會主委馮世寬（右四）、台北榮總院長陳威明（右三）陪同下出席「台北榮總重粒子癌症治療中心開幕典禮」，致詞時表示這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心，未來北榮將保留2%名額提供給弱勢患者進行免費治療。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（右五）上午在退輔會主委馮世寬（右四）、台北榮總院長陳威明（右三）陪同下出席「台北榮總重粒子癌症治療中心開幕典禮」，致詞時表示這是台灣第一座、全世界第14座重粒子癌症治療中心，未來北榮將保留2%名額提供給弱勢患者進行免費治療。記者蘇健忠／攝影

癌症治療 醫學 蔡英文

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