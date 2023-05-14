想要瀟灑感還是性感？跟王陽明、NCT Doyoung學男人味穿搭！

即便天氣再悶熱，維持一定穿搭風格，是紳士們的日常課題。還好男裝設計師品牌john varvatos以及義大利品牌Dolce & Gabbana都給了男性們，在造型品味上的參考範本，要隨興瀟灑還是性感？統統都有！

像是帥爸王陽明在instagram上分享私服穿搭，以john varvatos上等羊皮製作而成的RODNEY皮革飛行員外套搭配格子襯衫及刷破牛仔褲，詮釋美式質感休閒穿搭。值得關注的是這件外套選用經典飛行員外套版型，表面再經過蠟工序處理，隱約呈現出仿舊感，而內襯選用酒紅色作為搭配，呼應品牌奢華紳士風範。而歌手婁峻碩日前於Tyson Yoshi演唱會上當表演嘉賓，選穿john varvatos的Chelsea鮮紅紮染皮衣搭配皮褲，流露率性不羈，更是品牌一直強調的搖滾叛逆精神。

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。而隨之曝光的形象大片，也能看到Doyoung以白色襯衫與西裝外套，搭配有刻意仿舊處理牛仔褲，還在褲管上的加入破洞與流蘇細節，在胸口的寶石項鍊為整體造型增添性感氣息。以及破壞處理的皮衣加上刷舊牛仔褲，內搭灰色背心，讓Doyoung不經意的流露出讓人迷惑的魅力。Dolce & Gabbana也認為Doyoung作為全球韓流偶像，並以自己獨特的音樂和風格展現了其才華和吸引人的特質，尤其是「性感」的一面。

歌手婁峻碩日前於Tyson Yoshi演唱會上當表演嘉賓，選穿john varvatos的Chelsea鮮紅紮染皮衣搭配皮褲。圖／摘自instagram

帥爸王陽明分享私服穿搭，以john varvatos由上等羊皮製作而成的RODNEY皮革飛行員外套搭配格子襯衫及刷破牛仔褲。圖／摘自instagram

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

john varvatos J701 ANDREW WASH牛仔褲，8,500元。圖／john varvatos提供

john varvatos HAMPTON西裝外套，58,400元。圖／john varvatos提供

john varvatos REX卡車外套，33,500元。圖／john varvatos提供