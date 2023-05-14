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想要瀟灑感還是性感？跟王陽明、NCT Doyoung學男人味穿搭！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
即便天氣再悶熱，維持一定穿搭風格，是紳士們的日常課題！圖／摘自instagram、facebook
即便天氣再悶熱，維持一定穿搭風格，是紳士們的日常課題！圖／摘自instagram、facebook

即便天氣再悶熱，維持一定穿搭風格，是紳士們的日常課題。還好男裝設計師品牌john varvatos以及義大利品牌Dolce & Gabbana都給了男性們，在造型品味上的參考範本，要隨興瀟灑還是性感？統統都有！

像是帥爸王陽明在instagram上分享私服穿搭，以john varvatos上等羊皮製作而成的RODNEY皮革飛行員外套搭配格子襯衫及刷破牛仔褲，詮釋美式質感休閒穿搭。值得關注的是這件外套選用經典飛行員外套版型，表面再經過蠟工序處理，隱約呈現出仿舊感，而內襯選用酒紅色作為搭配，呼應品牌奢華紳士風範。而歌手婁峻碩日前於Tyson Yoshi演唱會上當表演嘉賓，選穿john varvatos的Chelsea鮮紅紮染皮衣搭配皮褲，流露率性不羈，更是品牌一直強調的搖滾叛逆精神。

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook
韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。而隨之曝光的形象大片，也能看到Doyoung以白色襯衫與西裝外套，搭配有刻意仿舊處理牛仔褲，還在褲管上的加入破洞與流蘇細節，在胸口的寶石項鍊為整體造型增添性感氣息。以及破壞處理的皮衣加上刷舊牛仔褲，內搭灰色背心，讓Doyoung不經意的流露出讓人迷惑的魅力。Dolce & Gabbana也認為Doyoung作為全球韓流偶像，並以自己獨特的音樂和風格展現了其才華和吸引人的特質，尤其是「性感」的一面。

歌手婁峻碩日前於Tyson Yoshi演唱會上當表演嘉賓，選穿john varvatos的Chelsea鮮紅紮染皮衣搭配皮褲。圖／摘自instagram
歌手婁峻碩日前於Tyson Yoshi演唱會上當表演嘉賓，選穿john varvatos的Chelsea鮮紅紮染皮衣搭配皮褲。圖／摘自instagram

帥爸王陽明分享私服穿搭，以john varvatos由上等羊皮製作而成的RODNEY皮革飛行員外套搭配格子襯衫及刷破牛仔褲。圖／摘自instagram
帥爸王陽明分享私服穿搭，以john varvatos由上等羊皮製作而成的RODNEY皮革飛行員外套搭配格子襯衫及刷破牛仔褲。圖／摘自instagram

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook
韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook
韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook
韓團NCT成員Doyoung（道英）成為Dolce & Gabbana的最新韓、日地區品牌大使。圖／摘自facebook

john varvatos J701 ANDREW WASH牛仔褲，8,500元。圖／john varvatos提供
john varvatos J701 ANDREW WASH牛仔褲，8,500元。圖／john varvatos提供

john varvatos HAMPTON西裝外套，58,400元。圖／john varvatos提供
john varvatos HAMPTON西裝外套，58,400元。圖／john varvatos提供

john varvatos REX卡車外套，33,500元。圖／john varvatos提供
john varvatos REX卡車外套，33,500元。圖／john varvatos提供

john varvatos COLE格紋襯衫，7,300元。圖／john varvatos提供
john varvatos COLE格紋襯衫，7,300元。圖／john varvatos提供

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