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Swatch攜手傳奇塗鴉大師巴斯奇亞 玩家必收「隱藏版」藝術聯名表現身

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch請來滑板運動員、BMX世界冠軍等人詮釋Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表。圖／Swatch提供
Swatch請來滑板運動員、BMX世界冠軍等人詮釋Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表。圖／Swatch提供

Swatch在今年3月時，曝光了一系列與博物館、美術館合作的限量表款，讓消費者輕易的把藝術大師經典作品戴在手上，獲得熱烈的迴響。沒想到品牌居然還藏了一手，在近期推出「隱藏版」JEAN-MICHEL BASQUIAT（巴斯奇亞）系列，讓玩家們又驚又喜！

巴斯奇亞的盛名不用多說，傳奇故事更比比皆是，連「周董」周杰倫都收藏他的塗鴉大作，更有珠寶品牌、一線名牌都曾以巴斯奇亞的經典作品為靈感來設計或直接跨界合作。此次，Swatch與巴斯奇亞的聯名系列，分別擷取了「Hollywood Africans」、「Untitled」和「Ishtar」三幅畫作的精髓，運用在表盤與表帶上，傳遞出藝術家奔放不羈的精神。

Swatch請來滑板運動員、BMX世界冠軍等人詮釋Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表。圖／Swatch提供
Swatch請來滑板運動員、BMX世界冠軍等人詮釋Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表。圖／Swatch提供

這三只Swatch與巴斯奇亞聯名系列表款，有著亮眼黃色、如同土耳其石的綠和亞麻配色，充滿各種強烈的圖像與包含不同意義的符碼，讓喜愛大師作品的人一次就能以親民價格入手。而且就如同結合各種媒材是巴斯奇亞藝術中不可或缺的元素，Swatch請來職業滑板運動員暨世界冠軍Andy Anderson以及九屆BMX世界冠軍Matthias Dandois配戴這系列腕表，以街頭為背景拍攝形象廣告。

Swatch請來滑板運動員、BMX世界冠軍等人詮釋Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表。圖／Swatch提供
Swatch請來滑板運動員、BMX世界冠軍等人詮釋Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表。圖／Swatch提供

另外，不同於先前的博物館合作款，Swatch除了同樣以巴斯奇亞的畫作推出單表的特殊表盒之外，更提供限定包裝且限量的三只腕表組合。值得一提的是限定組合中的三款腕表，還與單表款的設計略有不同，因此更值得玩家們來發掘並收藏。

為了Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表的推出，品牌於紐約舉辦了上市派對。圖／Swatch提供
為了Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表的推出，品牌於紐約舉辦了上市派對。圖／Swatch提供

為了Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表的推出，品牌於紐約舉辦了上市派對。圖／Swatch提供
為了Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表的推出，品牌於紐約舉辦了上市派對。圖／Swatch提供

Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表，限定包裝且限量的三只腕表組合。圖／Swatch提供
Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列腕表，限定包裝且限量的三只腕表組合。圖／Swatch提供

Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Ishtar腕表，3,300元。圖／Swatch提供
Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Ishtar腕表，3,300元。圖／Swatch提供

Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Untitled腕表，3,300元。圖／Swatch提供
Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Untitled腕表，3,300元。圖／Swatch提供

Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Hollywood Africans腕表，3,300元。圖／Swatch提供
Swatch x JEAN-MICHEL BASQUIAT系列Hollywood Africans腕表，3,300元。圖／Swatch提供

腕表 畫作 Swatch 周杰倫 博物館

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