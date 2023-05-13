3道法菜980元！信義區高空法料餐廳MiraWan單點無負擔

坐落於台北市信義區微風南山47樓的法料餐廳MiraWan Eatery，是擁有高空環狀視野的高空景觀餐廳。行政主廚鄭裕錞（Josh）這次重新整理菜單，主打自由度高的單點菜色，除納入過往MiraWan經典菜品外，亦推出多道新菜，以摩登手法呈現法式鄉村料理。鄭裕錞同時貼心推出「主廚精選優惠組合」，三道菜980元起、五道菜1,880元起，讓消費者在點菜時，不會再拿著菜單不知從何下手。

MiraWan Eatery無敵高空景觀，相當適合情侶約會。圖／MiraWan提供。

更新菜單後的MiraWan Eatery，午間每位低消1,700元、下午茶時段每位低消1,000元、晚間每位低消2,000元，消費者能夠以「主廚精選優惠組合」為基礎，自由搭配其他每道180元起的單點菜色，在開胃菜、冷前菜、熱前菜、輕食、主餐、甜點等品項當中自由選擇。

法料餐廳MiraWan Eatery坐落於微風南山47樓，擁有高空環狀視野，大包廂可容納12席。圖／MiraWan提供。

三道980元起的「主廚精選優惠組合」，包含冷前菜、熱前菜與主餐。推薦菜色「鄉村手切豬肉派」、「青石佬、馬鈴薯奶油泡泡」、「雲林究好豬戰斧4oz」三道料理組合。全新的熱前菜「青石佬、馬鈴薯奶油泡泡」則將法式常見奶油馬鈴薯泥，以發酵減輕澱粉厚重感，並藉以1917年由法籍美裔主廚路易斯．迪亞特（Louis Felix Diat）創作出的馬鈴薯冷湯（Vichyssoise）為靈感，詮釋出口感輕盈溫柔的甘美前菜。

青石佬、馬鈴薯奶油泡泡。圖／MiraWan提供。

雲林究好豬戰斧4oz。圖／MiraWan提供。

五道1,880元起的「主廚精選優惠組合」，在冷、熱前菜與主餐後，可再完整品嘗到甜點主廚戴峻弘（火車）的甜點手藝。MiraWan經典招牌菜品之一的開胃菜「北海道馬糞海膽燉蛋」，只有在「五道優惠組合」當中才吃得到。另特別推薦「青甘魚、青蘋果、阿里山山葵」，以昆布醃漬的青魽肉質鮮甜，與青蘋果薄片層疊交錯，搭配上糖煮蘋果丁與阿里山山葵美乃滋，讓甜味、辛香與發酵酸度交織，讓人一入口就迷上。

北海道馬糞海膽燉蛋。圖／MiraWan提供。

青甘魚、青蘋果、阿里山山葵。圖／MiraWan提供。

甜點是甜點主廚戴峻弘（火車）以獨特手法展現「土雞蛋布丁、香草冰淇淋」，細心的他特別調整了布丁的製程，神奇地做到讓布丁口感更滑嫩的同時，風味也更加飽滿豐富，讓人吃完好想再續。

土雞蛋布丁、香草冰淇淋。圖／MiraWan提供。

針對Casual Dining輕鬆用餐的風格，鄭裕錞特別安排了適合多人分享的單點菜色。熱前菜「油封鴨胗沙拉」（420元）適合2至3人分享，以法式傳統油封烹調手法，將鴨胗以雞汁低溫油封8小時而成，鴨胗口感緊實有彈性，尤其特別加入水波蛋的綿密濃郁、清爽生菜的搭配，令人一口接一口，相當「涮嘴」。

油封鴨胗沙拉。圖／MiraWan提供。

喜歡海鮮炸物，一定不要錯過「澳洲虎蝦、西班牙臘腸、章魚」（720元）。以整隻澳洲虎蝦、蛤蜊、酥炸透抽等海鮮為組合，搭配西班牙臘腸與章魚熬煮成的醬汁，再點綴油封番茄、辣椒絲、香菜苗、檸檬片，吃起來鹹鮮迷人，相當下酒。

澳洲虎蝦、西班牙臘腸、章魚。圖／MiraWan提供。

輕食「緬因龍蝦香料義大利麵」（1280元）、同時也是三道菜「主廚精選優惠組合」當中的主菜選項之一，以整隻肉質飽滿扎實、彈牙鮮美的緬因龍蝦（又名波士頓龍蝦）為主角，加入花枝、淡菜、帆立貝等海鮮，再附上吸附滿滿海鮮精華的寬麵條，炭烤朝鮮薊更在鹹鮮當中增添一層炭烤香氣，讓整道菜變得更加深邃迷人。