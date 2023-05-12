5月抬頭找尋星空母子檔 北市天文館母親節免費參觀
5月溫馨母親節到來，夜空中不只星座母子大熊座與小熊座，抬頭還可見3100萬光年外的「母子星系」。台北市立天文館為感謝辛勞的媽媽們，5月13日、14日與子女同行，可免費參觀展示場、觀賞劇場節目享優待票，歡迎親子一起來天文館歡度母親節，認識美麗的星空。
天文館表示，大熊座與小熊座是希臘神話中幻化為星座的一對母子，春夏之交最適合觀賞，天黑後在北方天空抬頭可見，而小熊座的尾巴正是有名的北極星。想認識這兩個星座與故事，台北天文館YouTube頻道「認識星空：2023年4月星象」節目有精彩解說。
另一個位在大熊座旁獵犬座的「母子星系」，又稱為M51，距離地球約3100萬光年，是由2個正開始接觸的星系NGC 5194與NGC 5195所構成。
天文館說，這2個原本獨立的星系，在強大的重力交互作用下形成連結，就像母星系伸手牽著一旁子星系，天文學家預測2星系未來終將碰撞合併。母子星系是天空中明亮且美麗的星系之一，在良好環境下，用雙筒望遠鏡就能看見，5月正是觀察的最佳時機，幾乎整夜可見。
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