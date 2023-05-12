快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天開幕！LUSH西門店彩虹標語超好拍、裸裝遊行愛地球

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LUSH西門店今天開幕，推出裸裝遊行與多樣化活動。圖／LUSH提供
LUSH西門店今天開幕，推出裸裝遊行與多樣化活動。圖／LUSH提供

看準國境解封的觀光客商機，LUSH在西門町開設台灣第4間，今天（5月12日）正式開幕，選在西門開店，也呼應台灣整體社會氛圍，特別打造店門口地面設計彩虹色的「All Are Welcome. Always.」，代表支持平等、多元和包容性，為呼應品牌永續概念，今天15點還將舉辦裸裝遊行，讓大家更了解裸裝能夠減少浪費，今年也推出免費手工坊、棉花糖贈送活動。

LUSH發現西門商圈，齊聚日、韓、港、澳等觀光客，因此決定開店，也呼應西門町整體多元的風格，設計出彩虹色標語，絕對會成為之後拍照打卡新景點，店內也有彩虹汽泡彈牆設計，與泡沫質地投影，更以活潑的方式溝通裸裝理念。

為呼應100%素食產品的品牌理念，LUSH也跟小小樹食合作，精選原料、不使用加工品，也藉由與西門商圈的同志友善酒吧無心戒酒互助會進行活動合作，代表品牌的「總是歡迎所有人」的核心價值。

今天下午3點，將舉辦首次裸裝遊行，從西門店開始，繞行至西門捷運站6號出口、西門紅樓等，以行動宣揚裸裝產品對環境的必要性。

另外也推出「愛的彩虹汽泡彈 DIY 工作坊」，今天下午4點起，共有5場，不保留名額，先到先得，額滿為止，每位參加者均可親手製作一顆專屬的愛的彩虹汽泡彈。今天下午3點與7點，只要現場加入LUSH與西門店LINE好友，可免費兌換LUSH彩虹棉花糖1個。

LUSH西門店門口，地面設計彩虹色的「All Are Welcome. Always.」，代表支持平等、多元和包容性。圖／LUSH提供
LUSH西門店門口，地面設計彩虹色的「All Are Welcome. Always.」，代表支持平等、多元和包容性。圖／LUSH提供
LUSH西門店今天開幕，推出裸裝遊行。圖／LUSH提供
LUSH西門店今天開幕，推出裸裝遊行。圖／LUSH提供

品牌 西門町

延伸閱讀

聞名國際日本東京阿波舞團 明天抵北港朝天宮踩街演出

睽違4年京都葵祭遊行回歸 重現平安時代貴族風情

法國准許新納粹遊行 反年改團體嗆雙標

以色列反司改續抗爭 連18週聲量未減

相關新聞

唐吉訶德將進駐南港CITYLINK！預計第3季開設450坪大店

日本雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）繼位於台北西門町的台灣1號店、去年1月於台北忠孝新生開設的第2店之後，...

今天開幕！LUSH西門店彩虹標語超好拍、裸裝遊行愛地球

看準國境解封的觀光客商機，LUSH在西門町開設台灣第4間，今天（5月12日）正式開幕，選在西門開店，也呼應台灣整體社會氛...

母親節獻藍盒子Tiffany亞洲限定項鍊 粉紅連結意義情深

2023母親節將至，Tiffany & Co.推出全新亞洲限定Knot系列項鍊，以溫煦的玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉，繩結設計不僅...

百貨公司都差不多「只有吃+上廁所」？網友曝1逛法：有差！

百貨公司是許多人假日的好去處，有網友認為，每一家百貨公司逛起來都差不多，讓他好奇想問「百貨公司好不好逛的定義是什麼？」貼文一出引發眾人討論。

港版柯賜海死後塗鴉漲成班克斯 「九龍皇帝」畫作來台

經常造訪香港的人，對「九龍皇帝」曾兆財一定不陌生。他介於「鬼畫符」和書法之間的塗鴉作品，曾經塗滿了香港街道上的電箱、牆壁...

加了金枕頭榴槤！功夫茶「榴槤莎莎優格」限時登場

你喜歡吃榴槤嗎？繼兩年前推出「莎莎優格」後，連鎖手搖飲「功夫茶」自5月12日起，以金枕頭榴槤、芒果，推出「榴槤莎莎優格」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦