今天開幕！LUSH西門店彩虹標語超好拍、裸裝遊行愛地球

看準國境解封的觀光客商機，LUSH在西門町開設台灣第4間，今天（5月12日）正式開幕，選在西門開店，也呼應台灣整體社會氛圍，特別打造店門口地面設計彩虹色的「All Are Welcome. Always.」，代表支持平等、多元和包容性，為呼應品牌永續概念，今天15點還將舉辦裸裝遊行，讓大家更了解裸裝能夠減少浪費，今年也推出免費手工坊、棉花糖贈送活動。

LUSH發現西門商圈，齊聚日、韓、港、澳等觀光客，因此決定開店，也呼應西門町整體多元的風格，設計出彩虹色標語，絕對會成為之後拍照打卡新景點，店內也有彩虹汽泡彈牆設計，與泡沫質地投影，更以活潑的方式溝通裸裝理念。

為呼應100%素食產品的品牌理念，LUSH也跟小小樹食合作，精選原料、不使用加工品，也藉由與西門商圈的同志友善酒吧無心戒酒互助會進行活動合作，代表品牌的「總是歡迎所有人」的核心價值。

今天下午3點，將舉辦首次裸裝遊行，從西門店開始，繞行至西門捷運站6號出口、西門紅樓等，以行動宣揚裸裝產品對環境的必要性。