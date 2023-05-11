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久等！嘉義第一間「壽司郎」要來了 店址傳在這

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自日本的壽司郎，預計將首度插旗嘉義。圖／壽司郎提供
來自日本的壽司郎，預計將首度插旗嘉義。圖／壽司郎提供

嘉義人久等了！來自日本的迴轉壽司壽司郎」近期傳出即將插旗「嘉義」的好消息，儘管尚未獲得官方正式證實，仍令嘉義粉絲們感到十分興奮，直呼「終於」、「來了來了」。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續12年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「迴轉壽司No.1」，在日本也擁有超過600間店舖。2018年壽司郎首度登台，目前在全台合計共35家門市。另外「雲林斗六店」、「基隆站前店」也已經進入籌備狀態，即將於近期提供服務。

除了現有的門市之外，近期粉絲社團「嘉義多一點」傳出壽司郎將在垂楊路展店的消息，店址原為寶雅。也是繼藏壽司之後，又一間日系連鎖迴轉壽司插旗嘉義。隨著消息一出，立刻引起粉絲們的熱烈討論。有網友表示「不用再去高雄吃了太讚」、「來吃爆」。至於壽司郎於嘉義的首間門市相關資訊、開幕時間，恐需仍待官方進一步正式公佈。

壽司郎 迴轉壽司 嘉義

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