全家便利商店會員獨享！攜「瓦城集團」限時推跨界優惠

步入夏天，酸辣開胃的泰式料理更是夏日提振食慾首選，同時看好母親節期間親友聚餐需求旺盛，全家便利商店聯手全國最大泰式連鎖餐飲「瓦城泰統集團」，集結旗下8大餐飲品牌，推出全家便利商店會員跨界專屬好康，5月15日至5月30日平日期間（週一至週五）全家便利商店會員至瓦城集團全台逾140間餐廳消費（含瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI、月月、樂子、大心共8大品牌），只要出示全家便利商店App會員條碼，即享「滿額現折」或「贈菜」會員禮遇回饋2擇1，更可天天用、餐餐用，無使用次數上限。

全家便利商店深耕會員經濟，並持續透過全家便利商店App為1,600萬會員打造最便利的跨產業生活服務平台，5月15日至5月30日平日期間全家便利商店會員於瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI、月月等6品牌餐廳，出示全家便利商店App會員條碼，即享消費滿1,500元現折288元優惠；會員亦可選擇「贈菜」回饋，包含各品牌人氣餐點，如綠咖哩椰汁雞、辣炒豬肉、鄉里小炒肉、是拉差楓糖炸雞等美食，均可免費送上桌（樂子僅提供「贈菜」回饋，不含滿額折288元活動）。若至大心消費，出示全家便利商店會員條碼則享消費滿330元現折50優惠，或可選擇泰式蝦醬薯條的贈菜回饋。

此外，全家便利商店攜手米其林必比登推薦百年中藥舖「博仁堂」與永豐餘生技GREEN&SAFE，實體店舖獨家開賣「博仁堂涼茶」、「仙楂洛神飲」與2款漢方藥膳補湯「四君四臣排骨湯」、「首烏養氣排骨湯」。「博仁堂涼茶」嚴選安心藥材夏枯草、桑葉輔以決明子精製而成，「仙楂洛神飲」嚴選使用安心藥材山楂、洛神輔以酸甜梅釀，兩款飲料皆無添加色素香料，售價皆為39元；「四君四臣排骨湯」以四君子湯結合四臣湯作為基底，搭配嚴選胛心排骨，售價79元；「首烏養氣排骨湯」選用首烏、黑豆、生地黃等中藥材為熬製，風味甘甜柔順，售價79元。