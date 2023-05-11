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今夏最熱門鬼屋「粽邪體驗展」全通路啟售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
今夏期待值最高的「鬼屋」，「粽邪體驗展」今起預售優惠全通路開賣。圖／聯合數位文創提供
今夏期待值最高的「鬼屋」，「粽邪體驗展」今起預售優惠全通路開賣。圖／聯合數位文創提供

夏天就是恐怖活動的旺季，許多創意體驗也紛紛出籠，而廣受好評、已上映到第三集的台灣恐怖電影「粽邪」也在今年首度以「鬼屋體驗」的方式呈現，這次讓大家真實走進台灣民間傳說「送肉粽」，今起預售優惠全通路開賣，鼓勵有興趣的朋友前往購票。

延續「粽邪」系列電影的熱度，以「鬼屋」的方式將中部地帶的民間喪葬習俗「送肉粽」實體化，模擬電影場景，民眾將以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇情推動，一次歷經A館「送肉粽—觸犯禁忌」、B館「鬼師父地獄門—靈界探險」雙館主題，請來電影美術設計及專業作舊技術，搭配聲光效果、任務關卡，民眾必須將上吊繩結送到出海口，並阻止鬼師父尋找到下一個祭品。而沒有看過電影的朋友也不用擔心，現場氛圍及造景將把恐懼用更立體的方式環繞四周，也能把你嚇得「批批挫」。預售優惠二八Ｏ元今日起全通路開放購票。

由聯合數位文創及華影國際共同主辦的「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」是首度以台灣民間習俗為主題的恐怖體驗展，今年七月在國立臺灣科學教育館舉辦。即日起280元預售優惠及電影優惠套票全面啟售，購票請上 udn售票網，客服專線02-26491689 #2（每日09:00~18:00）。

電影 送肉粽 鬼屋

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