搶攻蔬食商機 摩斯漢堡推植物肉新品
摩斯漢堡因應夏季時節推出蔬食植物肉新品及沙拉，含「蔬菠摩力堡」、「摘鮮綠蔬菠摩力堡」、「雞肉地瓜總匯沙拉」等。以及讓消費者品味法式優雅早餐，MOS結合在地食材研發新款布里歐堡，到摩斯吃早餐，換換新風味品嚐一系列布里歐的日常美味。
清爽蔬食帶給消費者一個清新夏日，5月15日首先上市「蔬菠摩力堡」，以日本獨創技術栽種之大豆製成100%植物肉漢堡排，保留更多大豆營養，不只鮮甜，口感更Q彈有勁，配上蕃茄、菠菜堆疊在漢堡上，再以雪莉酒與美乃滋為基底，加入芥末籽，採黃金比例調製的雪莉芥末醬妝點風味，微酸醬料讓人胃口大開，與鮮蔬相互平衡整體感官體驗，滿口舒爽好滋味。想要維持高纖健康主義的消費者，則可選擇用柔嫩奶油萵苣取代麵包外皮的「摘鮮綠蔬菠摩力堡」。
為邀集廣大摩斯會員搶先體驗植物肉「蔬菠摩力堡」的魅力，5月13日至5月17日止，MOS Order App「安心取溫馨送」會員搶先購，推蔬菠摩力堡和大杯冰紅茶組嚐鮮優惠，數量有限，售完為止。
「法式蕈菇蛋布里歐堡」預計5月底上市，凡於早餐時段消費火腿歐姆蛋堡、或培根雞蛋堡、或蕃茄吉士蛋堡等三款經典蛋堡，想來點不一樣的早餐體驗，摩斯漢堡邀消費者品味法式優雅，推出「法式蕈菇蛋布里歐堡」，源自於法國的餐桌主食及甜點，口感鬆軟香甜的布里歐麵包，加入大量牛奶、奶油與雞蛋烘焙而成，經改良後加入在地食材地瓜餡，製成金黃色全新布里歐堡體，帶著淡淡地瓜香，夾入美味厚切蕈菇蛋、火腿片、萵苣、起司片，最後淋上源於法國宮廷的法式卡菲醬，混合多款香料融入奶油基底，完美襯托可口蛋堡。「法式蕈菇蛋布里歐堡」入口，麵包奶香味濃郁，鬆軟口感化在嘴裡，彷彿徜徉在雲嵐中，佐上經典卡菲醬，蕈菇蛋與火腿的絕配在口中蹦出美妙滋味，讓人更期待每一天的早餐時光。
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