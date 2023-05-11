搶攻蔬食商機 摩斯漢堡推植物肉新品

摩斯漢堡因應夏季時節推出蔬食植物肉新品及沙拉，含「蔬菠摩力堡」、「摘鮮綠蔬菠摩力堡」、「雞肉地瓜總匯沙拉」等。以及讓消費者品味法式優雅早餐，MOS結合在地食材研發新款布里歐堡，到摩斯吃早餐，換換新風味品嚐一系列布里歐的日常美味。

清爽蔬食帶給消費者一個清新夏日，5月15日首先上市「蔬菠摩力堡」，以日本獨創技術栽種之大豆製成100%植物肉漢堡排，保留更多大豆營養，不只鮮甜，口感更Q彈有勁，配上蕃茄、菠菜堆疊在漢堡上，再以雪莉酒與美乃滋為基底，加入芥末籽，採黃金比例調製的雪莉芥末醬妝點風味，微酸醬料讓人胃口大開，與鮮蔬相互平衡整體感官體驗，滿口舒爽好滋味。想要維持高纖健康主義的消費者，則可選擇用柔嫩奶油萵苣取代麵包外皮的「摘鮮綠蔬菠摩力堡」。

為邀集廣大摩斯會員搶先體驗植物肉「蔬菠摩力堡」的魅力，5月13日至5月17日止，MOS Order App「安心取溫馨送」會員搶先購，推蔬菠摩力堡和大杯冰紅茶組嚐鮮優惠，數量有限，售完為止。