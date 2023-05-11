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拚全台最早開玩！foodpanda午夜開賣《薩爾達傳說 王國之淚》 前300名加碼送大禮包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
5月12日0點0分起於全台pandamart熊貓超市即可下訂《薩爾達傳說 王國之淚》，25分鐘即送達，讓你搶當第一批玩家。圖／foodpanda提供
5月12日0點0分起於全台pandamart熊貓超市即可下訂《薩爾達傳說 王國之淚》，25分鐘即送達，讓你搶當第一批玩家。圖／foodpanda提供

Switch玩家們期待已久的任天堂年度大作《薩爾達傳說 王國之淚》將於5月12日正式上市，如果還沒預購又想要趕快入手開玩，點開foodpanda就能完成心願！foodpanda創外送平台之先，於pandamart熊貓超市上架Nintendo Switch超人氣遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不僅是外送平台獨家，更挑戰全台最早到貨。5月12日0點0分準時開賣，最快25分鐘送達，再加碼前300名贈送《薩爾達傳說 王國之淚》官方限量特典及夜貓大補帖禮包，讓你收到立刻開玩！

foodpanda此次共推出2款《薩爾達傳說 王國之淚》商品組合，包括限量《薩爾達傳說 王國之淚》夜貓族大補帖超值禮包，售價1,899元，內含《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲片及foodpanda貼心為夜貓玩家準備的的泡麵、零食，以及提神補充能量的咖啡、能量飲、B群，讓玩家遊戲不間斷，開心瘋玩到天亮。若沒有搶到超值禮包，玩家也可單買遊戲片，售價只要 1,799 元。

foodpanda更加碼贈送限量《薩爾達傳說 王國之淚》官方特典，讓玩家一次收集超稀有的遊戲特典，包含印有主角林克的證件套，以及海拉魯王國國徽精美鎖匙包，贈品數量有限，隨機出貨，送完為止。

foodpanda將於pandamart熊貓超市上架Nintendo Switch超人氣遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不但挑戰全台最早到貨，更加碼300名贈送官方限量特典及夜貓大補帖禮包。圖／foodpanda提供
foodpanda將於pandamart熊貓超市上架Nintendo Switch超人氣遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不但挑戰全台最早到貨，更加碼300名贈送官方限量特典及夜貓大補帖禮包。圖／foodpanda提供

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