李多海戴浪漫小皇冠嫁SE7EN 來自韓流女神最愛珠寶品牌

2005年演出「我的女孩」竄紅的39歲南韓女演員李多海，與38歲的歌手崔東昱（SE7EN）愛情長跑8年，本週在首爾舉辦婚禮宴客，由於SE7EN曾經是著名經紀公司YG娛樂旗下藝人，因此與男子田團BIGBANG、2NE1的成員都是好友，婚禮星光雲集蔚為話題。新人也釋出超級浪漫的婚禮婚紗照，李多海在婚禮上共換穿了兩款風格相異的白紗禮服，一款極簡輕柔，一款綴滿細緻華麗的刺繡，不過李多海都配戴了法國皇室品牌Chaumet的珠寶和冠冕。

Chaumet以「情感珠寶」聞名，李多海配戴的Joséphine系列冠冕及耳環，以約瑟芬皇后為靈感謬思，設計環繞皇后鍾愛的梨形切割鑽石，猶如水滴般剔透晶瑩，弧線延伸出的設計更充滿優雅與柔美的氣質。事實上，SE7EN好友太陽（Taeyang）在2018年與女星閔孝琳結婚時，新娘也配戴了Chaumet的珠寶，南韓女神全智賢、台灣女星昆凌、徐若瑄等女星在婚禮時也都戴上了Chaumet Joséphine系列的冠冕和珠寶，除了優美動人，同時也寄寓了希望夫妻感情能如同拿破崙與約瑟芬皇后間那般堅定不移的美好祝福。 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 Joséphine Aigrette Impériale 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 Joséphine Aigrette 18K白金耳環，鑲嵌Akoya珍珠及明亮式切割鑽石，11萬1,000元。圖／Chaumet提供 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，約22萬元。圖／Chaumet提供 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 南韓歌手SE7EN與演員李多海結束8年的愛情長跑，一同步入禮堂，兩人於婚禮選擇配戴以「情感珠寶」聞名的Chaumet。圖／摘自網路 Joséphine Aigrette Impériale 18K白金冠冕，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供