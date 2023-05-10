球迷必收！PALLADIUM首度攜手林書豪 打造專屬7號系列服飾、復古潮鞋

球星林書豪返台後，加盟高雄鋼鐵人隊，旋即就讓球隊8連勝、個人連續5周穩坐聯盟MVP。於是法國軍靴王者PALLADIUM相中林書豪對籃球文化以及年輕世代影響力，首度跨界合作，以其背號為發想，推出專屬系列服飾，更以品牌經典籃球鞋為基礎，打造復古潮鞋，絕對都是球迷必收藏！

軍靴王者PALLADIUM過去有過與不同單位或品牌的跨界合作，而與台灣籃球明星聯名則是頭一遭。這系列服飾以林書豪的7號專屬背號，作為主要概念，延續品牌法式復古運動風格，並裝飾其「WE CREATE MIRACLES」人生的態度標語與LINSANITY字樣，色彩也採用主客場鋼鐵隊紅、黑、白配色靈感，搭配Logo金屬扣具與厚磅面料營造低調時尚卻不失潮流態度。PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列，提供刺繡球員外套、復古籃球球衣、側排扣側開長褲、短袖球員刺繡襯衫等單品。不過合作商品中最受到關注的還是PALLASLAM J.L. PLG復古潮鞋，復刻自1970 PALLADIUM籃球鞋，鞋底採用Vibram橡膠大底結合「JL7」Logo與林書豪的7號專屬背號。為了合作系列上市，林書豪還揪了同屬P. LEAGUE+聯盟的弟弟林書緯，一同穿著全套服飾加入這次的形象拍攝，讓球迷也大感意外。

The North Face特別讓品牌簽約運動員江晏慶（左）協訓林柏宏，在日前也完成第一次訓練。圖／The North Face提供

另一個讓人感到意外的則是林柏宏，他受邀擔任The North Face在5月21日登場的越野賽事探索大使，原本以為只是到場擺拍，沒想到他卻要親自上陣體驗10公里越野慢跑。為此，The North Face特別讓品牌簽約運動員江晏慶協訓林柏宏，在日前也完成第一次訓練，他表示「「越野跑有點類似極限運動，需要放鬆、觀察，甚至快速的反應，是很有挑戰性的活動，很期待參與這次比賽，就像我在演戲時樂於演出各種角色，相信這次越野跑會是很不同的人生體驗！」

林書豪親自上陣詮釋PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列服飾。圖／PALLADIUM提供

林書豪親自上陣詮釋PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列服飾。圖／PALLADIUM提供

為了合作系列上市，林書豪還揪了同屬P. LEAGUE+聯盟的弟弟林書緯（右），一同穿著全套服飾加入這次的形象拍攝。圖／PALLADIUM提供

林書豪親自上陣詮釋PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列服飾。圖／PALLADIUM提供

男星林柏宏將實際挑戰TNF 100臺北越野跑挑戰賽，並於日前開始訓練。圖／The North Face提供

男星林柏宏將實際挑戰TNF 100臺北越野跑挑戰賽，並於日前開始訓練。圖／The North Face提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列背心，1,690元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLASLAM J.L. PLG鞋，4,580元。圖／PALLADIUM提供

林書豪親自上陣詮釋PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列服飾。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM X JEREMY LIN林書豪聯名7號系列刺繡球員外套，5,990元。圖／PALLADIUM提供