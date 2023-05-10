最近超紅的「越式洗髮」是什麼？洗頭髮要1,500元？超紓壓一條龍服務連Joeman、琳妲都讚爆

image source: FB／Rosa 越式洗髪 gội đầu dưỡng sinh

文／蔡瓅萱

百萬YouTuber Joeman以平價消費對決奢華消費的「Joe是要對決」企畫影片具有非常高的知名度，近期該系列影片以「洗頭」為主題，比較一般髮廊的平價洗頭和近期非常熱門的奢華「越式洗髮」。其中包含了按摩、剪指甲、挖耳朵、臉部保養等一條龍服務的越式洗髮，在網路上引發話題。

越式洗髮帶起風潮 90分鐘一條龍服務超級紓壓

近年來道地的「越南式洗髮」吹起一股風潮，也因此近期有許多標榜「越式洗髮」的店家開設。越式洗髮最大的特色就在於許多尊榮服務，不只有單純的洗頭髮，還有泡腳、腳底按摩、剪指甲、挖耳朵、肩頸按摩、臉部按摩、去角質等等，一條龍的完整服務讓人全身都能得到徹底的放鬆。

不只有許多額外的服務，越式洗髮的重點「洗頭髮」也和一般髮廊不同，不只有細緻的頭皮SPA，還有的特別的半圓形水療紓壓儀器，沉浸式的洗頭服務讓人感受到身心靈完全的舒暢。雖然「越式洗髮」的價格通常要價1,500元左右，不過在體驗完全套90分鐘的服務後許多人都覺得這個價格CP值非常高。

新聞媒體報導引發話題！「越式洗髮」近期超熱門

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「越式洗髮」近一個月的網路聲量有8,211筆，其中的2個高峰皆為媒體報導引起的網路相關討論，分別有1,993筆（4/29）及2,403筆（5/1），顯示出有許多人都在討論相關話題，越式洗髮近一個月在網路上非常熱門。

▲越式洗髮近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月09日至2023年05月09日。

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