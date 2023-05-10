最近超紅的「越式洗髮」是什麼？洗頭髮要1,500元？超紓壓一條龍服務連Joeman、琳妲都讚爆
image source: FB／Rosa 越式洗髪 gội đầu dưỡng sinh
文／蔡瓅萱
百萬YouTuber Joeman以平價消費對決奢華消費的「Joe是要對決」企畫影片具有非常高的知名度，近期該系列影片以「洗頭」為主題，比較一般髮廊的平價洗頭和近期非常熱門的奢華「越式洗髮」。其中包含了按摩、剪指甲、挖耳朵、臉部保養等一條龍服務的越式洗髮，在網路上引發話題。
越式洗髮帶起風潮 90分鐘一條龍服務超級紓壓
近年來道地的「越南式洗髮」吹起一股風潮，也因此近期有許多標榜「越式洗髮」的店家開設。越式洗髮最大的特色就在於許多尊榮服務，不只有單純的洗頭髮，還有泡腳、腳底按摩、剪指甲、挖耳朵、肩頸按摩、臉部按摩、去角質等等，一條龍的完整服務讓人全身都能得到徹底的放鬆。
不只有許多額外的服務，越式洗髮的重點「洗頭髮」也和一般髮廊不同，不只有細緻的頭皮SPA，還有的特別的半圓形水療紓壓儀器，沉浸式的洗頭服務讓人感受到身心靈完全的舒暢。雖然「越式洗髮」的價格通常要價1,500元左右，不過在體驗完全套90分鐘的服務後許多人都覺得這個價格CP值非常高。
新聞媒體報導引發話題！「越式洗髮」近期超熱門
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「越式洗髮」近一個月的網路聲量有8,211筆，其中的2個高峰皆為媒體報導引起的網路相關討論，分別有1,993筆（4/29）及2,403筆（5/1），顯示出有許多人都在討論相關話題，越式洗髮近一個月在網路上非常熱門。
▲越式洗髮近一個月聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月09日至2023年05月09日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『越式洗髮』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
✎ 破億YouTuber生日大撒幣！72hr抽5位粉絲「豪送150萬」 幸運抽獎方式曝光
✎ 伊蕾名店、奇威名品……這些「神秘服飾店」沒人逛卻不會倒？網揭3大關鍵
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言