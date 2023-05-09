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大葉高島屋改裝迎新 「牛角Buffet」燒肉吃到飽進駐
天母大葉高島屋繼拓建5樓改裝帶進大型主題餐飲、生活家電後，上半年還有12樓改裝、規畫4大生活主題旗艦店與7家餐廳，將在5/12母親節前夕亮相。首波登場主題餐廳包括日本連鎖燒肉「牛角」推出全新型態「牛角Buffet」燒肉吃到飽台北首店登場。
大葉高島屋12樓改裝，首波登場主題餐廳品牌為，「牛角」全新型態「牛角Buffet」燒肉吃到飽台北首店，5/14前消費「任您吃極饗方案」(平日午餐1,199元、晚餐/假日1,299元)成人每人折100元、19日前滿2千元送300元券。
「禪日式料理」5月平日周一至周四滿3千現抵300元；「大河屋」燒肉丼專門店，內用單筆滿千元贈價值98元人氣串燒券；「豆腐村」韓國嫩豆腐煲專門店消費母親節套餐，享199元加購原價330元韓式海鮮拌冬粉。另外，香港50年茶餐廳名店「糖朝」、日本第一涮涮鍋專門店「溫野菜」，米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳，預計6月中旬起陸續開幕。
另有占地200坪的寶雅新店型「POYA Beauty」，近6成為美妝產品，高於一般店型。占地250坪的「玩具反斗城」增設多處試玩區，讓小朋友直接體驗每款玩具的樂趣。另有日本平價好物「DAISO大創百貨」和國民居家品牌「生活工場」，也將以新店型呈現。
大葉高島屋5/9至5/14特別邀請日本東京百年超市「紀野國屋(紀ノ国屋)」安排日本職人蘋果派實演。紀野國屋超市在日本販售各式新鮮食品、烘焙食品、熟食及精選自有品牌與自製麵包店，其中明星商品「美式蘋果派」熱銷64年，這次原汁原味空運移師至大葉高島屋。現場販售的冷凍蘋果派，每個5吋498元，烤箱加熱後可自行搭配鮮奶油、冰淇淋或水果，把日本的美味輕鬆帶回家。
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