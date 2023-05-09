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18歲嫩妹取代舒淇 NewJeans Hanni曝光最愛亞曼尼色號

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
NewJeans的成員Hanni，最愛亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉色號曝光，左為#04紅心西柚，右為#08冰磚櫻桃。圖／亞曼尼提供
NewJeans的成員Hanni，最愛亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉色號曝光，左為#04紅心西柚，右為#08冰磚櫻桃。圖／亞曼尼提供

江山代有才人出，年輕世代正進攻精品圈！性感女星舒淇原本是亞曼尼的忠實粉絲，今年3月琵琶別抱，成為TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使，反倒是2月時，亞曼尼就曝光簽下年僅18歲，當紅女團NewJeans的成員Hanni，成為首位K-pop全球彩妝大使，準備搶攻年輕世代的眼球，讓精品彩妝也能成為年輕世代的追捧焦點。

NewJeans出道以來，吸引許多頂級精品、美妝保養等代言，團名NewJeans，也代表著NEW GENES，明確瞄準新世代，因此各品牌紛紛提前卡位搶人。亞曼尼先生就欽點18歲的Hanni，成為彩妝大使，她長相甜美，卻也可鹹可甜，也正好代表著年輕世代的多種面貌。

在全新曝光的廣告中，Hanni畫上「輕唇感」風格唇膏，在唇妝展現輕透感，就是使用亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉，有70%水凝膠與30%色彩凝膠組成，讓唇妝明亮風格，一畫上就有水感輕唇，推薦4款色號，包括#02千金蜜桃是裸粉色、#04紅心西柚、#07洋紅草莓與正紅色的#08冰磚櫻桃，都是Hanni最愛的色號。

NewJeans的成員Hanni，擦上亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉#07洋紅草莓。圖／亞曼尼提供
NewJeans的成員Hanni，擦上亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉#07洋紅草莓。圖／亞曼尼提供
NewJeans的成員Hanni，擦上亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉#02千金蜜桃。圖／亞曼尼提供
NewJeans的成員Hanni，擦上亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉#02千金蜜桃。圖／亞曼尼提供

要襯托出完美唇妝，當然粉底也是不可少，Hanni就使用超持妝絲絨水慕斯粉底，底妝可以完美貼合肌膚，主打「以光遮瑕」的絲絨微霧光澤，襯托出肌膚的自然光澤，還能全天候持妝。

NewJeans的成員Hanni，手拿亞曼尼高級訂製超持妝絲絨水慕斯粉底／2,600元。圖／亞曼尼提供
NewJeans的成員Hanni，手拿亞曼尼高級訂製超持妝絲絨水慕斯粉底／2,600元。圖／亞曼尼提供

即日起至5月14日，消費亞曼尼全系列產品滿3,800元，送奢華絲緞訂製唇膏#400精巧版、輕紗裸光保濕持妝乳5ML #2。

即日起至5月14日，消費亞曼尼全系列產品滿3,800元，送奢華絲緞訂製唇膏#400精巧版、輕紗裸光保濕持妝乳5ML #2。。圖／亞曼尼提供
即日起至5月14日，消費亞曼尼全系列產品滿3,800元，送奢華絲緞訂製唇膏#400精巧版、輕紗裸光保濕持妝乳5ML #2。。圖／亞曼尼提供

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