快訊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

55分鐘快速烘乾全家衣物！BOSCH Heat Pump速效乾衣機母親節組合價現省22,800元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
BOSCH Heat Pump速效乾衣機運用Heat Pump除濕式乾衣科技，透過溫和60度的乾衣溫度，55分鐘還給全家舒適乾爽的衣物。記者黃筱晴／攝影
BOSCH Heat Pump速效乾衣機運用Heat Pump除濕式乾衣科技，透過溫和60度的乾衣溫度，55分鐘還給全家舒適乾爽的衣物。記者黃筱晴／攝影

近年因為空汙、氣候問題，再加上都會區陽台空間普遍較狹小不易曬衣，因而掀起一波「乾衣機」風潮。BOSCH首款Heat Pump速效乾衣機，220V升溫效率高，主打55分鐘快速烘乾一家四口約3日的衣物量、Heat Pump除溼式乾衣60°C不傷衣，甚至可以依照整理需求設定乾衣程度，聰明解決忙碌現代人的衣物護理痛點。

有別於傳統高溫烘乾，BOSCH Heat Pump速效乾衣機採用「Heat Pump除溼式乾衣科技」，透過60度的溫和乾衣，能夠有效減少衣物受損、變形，並且維持蓬鬆程度，還提供羊毛、羽絨衣等精緻衣物乾衣模式，再加上「AutoDry智慧乾衣科技」能偵測衣物濕度，在乾燥完成之後自動停止，避免過度烘乾導致衣物縮水、損壞。且搭載Home Connect智慧功能，除了可以遠端遙控，利用APP裡專屬的Easy Start功能，還能根據所選擇的衣物類型及個人偏好，推薦最合適的乾衣行程，不怕選錯烘壞衣服。

另外BOSCH Heat Pump速效乾衣機還有獨特的「乾衣自由選」功能，提供Extra Dry（含水率-3%）、Dry（含水率3%）以及Damp（含水率12%）3段不同乾燥程度。像是襯衫等需要額外熨燙的衣服可選擇Damp讓整燙效果更好，Extra Dry則適用換季需要收納起來的衣物，針對不同情境，烘出不同完美乾燥程度。

想入手趁百貨母親節檔期最優惠，推薦活氧洗衣機(WAX32LH0TC)搭配Heat Pump速效乾衣機(WTW87MH0TC) 明星商品合購組合，原價132,800元，限時優惠價110,000元，再送洗乾衣機堆疊架。於活動期間選購BOSCH洗衣機／乾衣機，還可享有10米內220V免費電源處理的貼心服務。

母親節全國電子線上線下集合各家品牌推出母親節精選商品和促銷活動，全館家電9折，滿額加1元多1件，健康美容商品最低更是下殺5折，象印 × LG聯合品牌月，5月底前滿額送5%回饋金還有機會抽輝葉追夢椅等大獎；購買冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機登錄發票可抽iPhone 14，還享30天免費體驗，不滿意可全額退費，再享馨動好禮多重送。把握最後機會，5月14日前家電單筆發票金額滿6,000元即可登錄發票抽最高6萬免單，還有機會抽阿里山英迪格酒店雙人房。

隨附羊毛烘衣架，可烘羊毛、絲質等需要精緻護理的衣物，或是用來烘乾絨毛玩偶、安全帽、烘鞋也可以。記者黃筱晴／攝影
隨附羊毛烘衣架，可烘羊毛、絲質等需要精緻護理的衣物，或是用來烘乾絨毛玩偶、安全帽、烘鞋也可以。記者黃筱晴／攝影
有別於傳統高溫烘乾，透過Heat Pump除溼式乾衣科技60度溫和乾衣，能有效減少衣物受損、變形。記者黃筱晴／攝影
有別於傳統高溫烘乾，透過Heat Pump除溼式乾衣科技60度溫和乾衣，能有效減少衣物受損、變形。記者黃筱晴／攝影
全國電子母親節檔期推出冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機30天滿意試用體驗。圖／全國電子提供
全國電子母親節檔期推出冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機30天滿意試用體驗。圖／全國電子提供
母親節檔期入手活氧洗衣機搭配Heat Pump速效乾衣機明星商品合購組合，限時優惠價110,000元。記者黃筱晴／攝影
母親節檔期入手活氧洗衣機搭配Heat Pump速效乾衣機明星商品合購組合，限時優惠價110,000元。記者黃筱晴／攝影
BOSCH Heat Pump速效乾衣機搭載Home Connect，能貼心推薦您最合適的乾衣行程，乾衣時間也能透過Home Connect隨時掌控。記者黃筱晴／攝影
BOSCH Heat Pump速效乾衣機搭載Home Connect，能貼心推薦您最合適的乾衣行程，乾衣時間也能透過Home Connect隨時掌控。記者黃筱晴／攝影
獨特的「乾衣自由選」功能，提供Extra Dry、Dry以及Damp3段不同乾燥程度。記者黃筱晴／攝影
獨特的「乾衣自由選」功能，提供Extra Dry、Dry以及Damp3段不同乾燥程度。記者黃筱晴／攝影

發票 母親節

延伸閱讀

華山與弘光科大慶祝母親節送暖 獨居阿嬤樂開懷

麥當勞買1送1！麥當勞APP刮出「麥香魚、大麥克」5人氣品項買一送一，母親節限定「這日」開刮

「凍」起來有生機！母親節前夕北市議員提凍卵補助案

Uber Eats母親節專區最低5折起 蘭蔻小黑瓶也點得到

相關新聞

穿「這2種顏色」免費吃辣炒年糕！1元吃「明洞炸醬麵」

養心餐飲旗下全新餐廳「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」，將於5月10日正式開幕，店內以蔬食結合韓國風味的烹調手法，帶來全...

55分鐘快速烘乾 BOSCH乾衣機母親節組合價現省22,800元

近年因為空汙、氣候問題，再加上都會區陽台空間普遍較狹小不易曬衣，因而掀起一波「乾衣機」風潮。BOSCH首款Heat Pu...

鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」直送台北 SOGO七天快閃

鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」打造全台唯一蛋黃酥行動餐車，5/15至5/21將首度參與台北SOGO忠孝館戶外廣場美食餐車...

全球最大「藏壽司高雄時代大道店」 開幕 人潮排隊搶頭香

全球最大，海外第一間全球旗艦店「藏壽司高雄時代大道店」繼昨日盛大造勢後，今（9）日正式開幕！一早便湧現大批排隊人潮，更有...

乾隆皇帝超文青！玉筆筒題詩與兩杜切磋 翻轉詩中意境

乾隆皇帝也很文青！故宮南院今起推出文人情懷特展，展出3件國寶書畫及6件清代器物，其中，玉「楓林停車」筆筒以杜牧名詩《山行...

搶攻線上居家市場！松果購物推「AI空間魔術師」　5月底前體驗抽10萬豪禮

不論是新成家或是想改變現有家中裝潢，研究設計風格、挑選家具都必須費心費力，松果購物推出「AI空間魔術師」，運用AI室內設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦