55分鐘快速烘乾全家衣物！BOSCH Heat Pump速效乾衣機母親節組合價現省22,800元

近年因為空汙、氣候問題，再加上都會區陽台空間普遍較狹小不易曬衣，因而掀起一波「乾衣機」風潮。BOSCH首款Heat Pump速效乾衣機，220V升溫效率高，主打55分鐘快速烘乾一家四口約3日的衣物量、Heat Pump除溼式乾衣60°C不傷衣，甚至可以依照整理需求設定乾衣程度，聰明解決忙碌現代人的衣物護理痛點。

有別於傳統高溫烘乾，BOSCH Heat Pump速效乾衣機採用「Heat Pump除溼式乾衣科技」，透過60度的溫和乾衣，能夠有效減少衣物受損、變形，並且維持蓬鬆程度，還提供羊毛、羽絨衣等精緻衣物乾衣模式，再加上「AutoDry智慧乾衣科技」能偵測衣物濕度，在乾燥完成之後自動停止，避免過度烘乾導致衣物縮水、損壞。且搭載Home Connect智慧功能，除了可以遠端遙控，利用APP裡專屬的Easy Start功能，還能根據所選擇的衣物類型及個人偏好，推薦最合適的乾衣行程，不怕選錯烘壞衣服。

另外BOSCH Heat Pump速效乾衣機還有獨特的「乾衣自由選」功能，提供Extra Dry（含水率-3%）、Dry（含水率3%）以及Damp（含水率12%）3段不同乾燥程度。像是襯衫等需要額外熨燙的衣服可選擇Damp讓整燙效果更好，Extra Dry則適用換季需要收納起來的衣物，針對不同情境，烘出不同完美乾燥程度。

想入手趁百貨母親節檔期最優惠，推薦活氧洗衣機(WAX32LH0TC)搭配Heat Pump速效乾衣機(WTW87MH0TC) 明星商品合購組合，原價132,800元，限時優惠價110,000元，再送洗乾衣機堆疊架。於活動期間選購BOSCH洗衣機／乾衣機，還可享有10米內220V免費電源處理的貼心服務。