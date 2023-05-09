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鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」直送台北 SOGO七天快閃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
鹿港30多年蛋黃酥名店「新口味食品行」，5/15至5/21將首度參與台北SOGO忠孝館戶外廣場美食餐車快閃活動。圖／SOGO提供
鹿港30多年蛋黃酥名店「新口味食品行」，5/15至5/21將首度參與台北SOGO忠孝館戶外廣場美食餐車快閃活動。圖／SOGO提供

鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」打造全台唯一蛋黃酥行動餐車，5/15至5/21將首度參與台北SOGO忠孝館戶外廣場美食餐車快閃活動，讓台北人品嘗鹿港直送的美味點心。特別推出期間限定「老派新潮咖午茶組合」，蛋黃酥搭配精選咖啡，鹹甜滋味滿足民眾。現場同步販售招牌蛋黃酥，單顆60元和餐車限定款六入輕裝盒320元，無論個人獨享或盒裝帶走與家人朋友分享都很合適。

在彰化鹿港經營超過30年的「新口味食品行」，是當地人私藏的口袋名單，近年更名列鹿港必吃的蛋黃酥名店之一，一顆顆純手工的蛋黃酥，有著層次分明的爽脆酥皮，綿密紅豆沙餡，包覆鬆沙可口的紅土鹹蛋黃，剛剛好的甜度與溫潤鹹香完美結合，加上口感「酥爽不油膩」讓許多人一吃成主顧。

「新口味食品行」特別打造專屬「蛋黃酥行動餐車」，讓更多人認識來自鹿港的美味，5/15至 5/21將首度快閃台北SOGO忠孝館1F戶外廣場的美食餐車市集，帶來限定款「老派新潮咖午茶組合」(130元)，一次吃到蛋黃酥與咖啡的搭配，另提供單顆嚐鮮價60元、以及六入輕裝盒320元的招牌蛋黃酥可外帶享用。

【快閃地點】：

台北SOGO忠孝館1F戶外廣場

【快閃期間】：

2023/5/15(一)至5/21(日) 百貨營業時間內販售

【現場販售】：

單顆蛋黃酥60元 / 餐車限定六入輕裝盒320元

「老派新潮咖午茶組合」單顆蛋黃酥+咖啡130元（咖啡3選1）

原味拿鐵 / 醇厚黑糖拿鐵 / 沁涼西西里檸檬咖啡120元/杯

「新口味食品行」打造蛋黃酥行動餐車。圖／SOGO提供
「新口味食品行」打造蛋黃酥行動餐車。圖／SOGO提供
「新口味食品行」餐車限定款輕盒裝6入320元。圖／SOGO提供
「新口味食品行」餐車限定款輕盒裝6入320元。圖／SOGO提供

蛋黃酥 咖啡 鹿港

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