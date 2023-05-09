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高雄人都不用上班？藏壽司高雄時代大道店首日用餐排2小時 線上預訂系統塞爆

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
日本「藏壽司」台灣第51間分店「高雄時代大道店」今天開幕，吸引大批消費者光顧。圖擷自《爆廢公社二館》
日本「藏壽司」台灣第51間分店「高雄時代大道店」今天開幕，吸引大批消費者光顧。圖擷自《爆廢公社二館》

日本「藏壽司」台灣第51間分店「高雄時代大道店」今天開幕試營運，立刻湧進嘗鮮人潮，此外也傳出訂位系統因流量龐大而當機，不僅E排客訂位系統有網友留言「訂位系統掛掉，超煩」，「藏壽司Kurasushi Taiwan」臉書粉絲團也炸鍋，「打不開APP囉」、「明明訂位按4人，確認後變1人」、「卡了兩小時後，終於訂成功了」。

迴轉壽司品牌「藏壽司」總共在日本東京及大阪開設了4家各具當地特色的分店，這次在高雄開設的「高雄時代大道店」，是「藏壽司」海外第一間「藏壽司全球旗艦店」。

今天開門迎賓首日，到場排隊吃壽司的民眾相當踴躍，引發不少網友留言笑道「大家今天都不用上班上課嗎？」、「11點抽號碼牌、下午1點用餐」。而不僅現場排隊人多，線上預訂也爆量，使得「藏壽司」緊急在臉書粉絲團宣布，「感謝消費者踴躍於線上預約用餐，目前網域流量擁擠，全台分店預約請依網域的順序進行預約，敬請耐心等候，店舖當日指定時間預約及現場候補抽取不受影響，造成您的不便，敬請見諒。」

這次「高雄時代大道店」由日本設計鬼才「佐藤可士和」包辦，店內特別展示浮世繪作品「東都名所．高輪二十六夜待遊興之圖」，希望真正喜歡壽司的消費者能體驗最道地的日本壽司文化。

藏壽司也特別為了「高雄時代大道店」獨家推出3款限定料理，包括「蒲燒鰻魚海苔包」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」，以及限定甜點「白玉金時最中餅」，全店也自即日起至5月25日，期間限定推出高湯蟹肉茶碗蒸。

「藏壽司」台灣第51間分店「高雄時代大道店」，是海外第一間「藏壽司全球旗艦店」。圖／藏壽司提供。
「藏壽司」台灣第51間分店「高雄時代大道店」，是海外第一間「藏壽司全球旗艦店」。圖／藏壽司提供。
「高雄時代大道店」整體設計由日本設計鬼才「佐藤可士和」包辦。圖／藏壽司提供。
「高雄時代大道店」整體設計由日本設計鬼才「佐藤可士和」包辦。圖／藏壽司提供。
「高雄時代大道店」期間限定菜色高湯蟹肉茶碗蒸。圖／藏壽司提供。
「高雄時代大道店」期間限定菜色高湯蟹肉茶碗蒸。圖／藏壽司提供。

迴轉壽司 日本

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