李瑜美來了！為Miu Miu首訪台 涼鞋配長襪短裙超可愛

在影音串流平台Netflix熱門韓劇「魷魚遊戲」中飾演智英一角而竄紅的南韓女演員與模特兒李瑜美（Lee You-Mi）今早以清新女孩風現身韓國機場，來台參加Miu Miu Select Taipei發表派對，她以穿著Oversize的紅白藍Polo衫搭配白色短裙，手拿Miu Miu鉤織半月形手提包，腳踩白色漆皮涼鞋，並巧妙地以藍色長襪搭配涼鞋，流露少女般俏皮的氣息。

為展現Miu Miu深受歡迎的鮮明個性與獨特風格，品牌自2019年開始邀請品牌好友從新一季作品挑選心儀的成衣、包款、鞋履、珠寶及眼鏡，配搭配專屬名牌，組成極具個人風格的Miu Miu Select系列。為慶祝李瑜美風格的專屬Miu Miu Select Taipei系列登場，今晚6點將在Miu Miu微風南山專門店舉辦派對，除了李瑜美本人，台灣明星邵雨薇、姚愛寗、袁子芸、項婕如、王敏淳、吳思賢、蔡凡熙、范成章等也當將出席。